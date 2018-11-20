Евро/доллар ко вторнику остается у двухнедельного максимума и сохраняет шанс на продолжение укрепления. Давление на доллар шло сразу с двух сторон: во-первых, падала доходность 10-летних гособлигаций США, во-вторых, статистика по рынку жилья вышла не самой приятной для поклонников гринбека.

Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB в ноябре в США упал до 60 пунктов против предыдущего значения в 68 пунктов и прогноза сокращения до 67 пунктов. Несмотря на то что показатель остается выше психологически важного рубежа в 50 пунктов, отделяющего падение от роста, он сейчас стоит на минимуме с августа 2016 года. Строители говорят, что спрос на новые дома падает, а уже имеющиеся клиенты не торопятся со сделками, предпочитая подождать.

В чем проблема именно со статистикой по жилью? Чуть ранее президент США Дональд Трамп запросил официальные цифры по этому направлению, где отлично видно торможение объемов ввода квадратных метров и объемов инвестиций сюда же. Это связано с ростом процентной ставки (привет, Федрезерв), что делает ипотеку дороже. Вполне можно ожидать, что далее Дональд Трамп в свойственной ему манере обвинит ФРС в действиях, провоцирующих торможение ряда важных макроэкономических параметров. Однако Федрезерв уже анонсировал три повышения процентной ставки в будущем году и отступать от своей стратегии не намерен — если, конечно, не получит ультиматум.

Для доллара в моменте это умеренный негатив. Утренние торги в паре евро/доллар идут около 1,1448, есть шанс на скольжение к 1,1500, если новостной фон будет так же явно давить на гринбек.