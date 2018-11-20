Торги по рублевым парам закрылись снижением. Рубль подорожал против большинства основных валют, несмотря на снижение нефтяных котировок до $66,15 за баррель в первой половине дня. На американской сессии цена на нефть марки Brent восстановилась на $1, до $67,15 руб., чем снизила давление на российскую валюту.

Рубль на этой неделе черпает силы от ноябрьского налогового периода, а также от ожиданий позитивных результатов от встречи президентов России и США –Владимира Путина и Дональда Трампа – на саммите G20 в Аргентине.

На открытии пара доллар/рубль снижалась до 65,18 руб. от которого цена срикошетила вверх. Аналогичная картина наблюдалась 24 октября от уровня 64,94 руб. Я полагаю, что курс доллара сохранит движение около 65,5 руб. На этом уровне цена провела вторую половину октября.

После того как курс доллара повышался до 68,28 руб. и за 4 дня растерял всю прибыль, возросли риски опуститься до зоны 64,00-64,10 руб. Скорее всего, так и будет, поскольку техническая картина указывает именно на такой сценарий.

Что может подтолкнуть рубль к укреплению, а курс доллара США к ослаблению до 64 руб.? Во-первых, успешные переговоры по торговле между США и Китаем. Во-вторых, повышение индекса RGBI. В-третьих, восстановление цен на нефть до $70. Эти же факторы могут быть и негативными для рубля: падение цен на нефть, эскалация торгового конфликта и бегство из ОФЗ.

В первой половине торгов на Московской бирже ожидаю незначительное ослабление рубля к доллару в рамках коррекции до 65,88 руб., к евро – до 74,90 руб. Во второй половине дня нужно смотреть за динамикой доллара и ценами на нефть. Если к открытию американской сессии рубль сильно не ослабится к иностранным валютам, то он продолжит вчерашнее укрепление.