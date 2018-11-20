Идеальный шторм на этой неделе на мировых биржах начался под влиянием нескольких факторов. В американо-китайских отношениях и в руководстве Facebook (FB) всплески внезапной и слабо контролируемой агрессии в тоне. Среди поставщиков Apple (AAPL) недопонимание недавнего уменьшения заказа на сборку всех трёх iPhone. Котировки Nvidia (NVDA) за пару дней потеряли 28% на фоне сползания курса биткойна. Всё это понизило S&P 500 на 1,7% — до 2690,73 пункта, и DJIA на 1,6% — до 25017,44. Нежелание рисковать увеличило цену золота до $1222,5, снизило доходность трежерис до 3,06%, ограничило повышение котировок нефти Brent $66. В лидерах падения IT, дискреционное потребление, телеком-услуги.

На мировых биржах остаётся множество компаний, способных вызывать химию среди инвесторов, которым нравятся смелые планы. Желание Pfizer (PFE) повысить цены на препараты увеличило его бумаги на 1,5%. Запуск пакета страховых услуг c бесплатным устройством Amazon Echo Dot увеличил котировки Travelers (TRV) на +1,4%. Развитие совместного проекта страхования с Amazon и Berkshire Hathaway с помощью найма женщины из Красного креста Массачусетса в руководство увеличило котировки JP Morgan (JPM) на +0,8%. Комментарии гендиректора Coca-Cola о планах по изменению содержания марихуаны привели к подорожанию бумаг компании (KO) на +0,7%. Запрет FDA на сигареты с ментолом и регулирование электронного курения с ароматами повысили капитализацию Philip Morris (PM) на +1,5%. Ожидания продажи активов в Китае подняли курс Eli Lilly (LLY) на +1,7%. Позитивный отзыв на прорывное лекарство от разновидности рака повысил акции Johnson & Johnson (JNJ) на +1,2%. Расширение базы абонентов на ожиданиях увеличения покрытия 5G повысило Verizon (VZ) на +0,7%. Единственная проблема Facebook в том, что вещи, которая компания может предложить, например, видеоустройства Portal и Portal Plus, в самых растущих регионах АТР и Индийского океана успешно заменяются собственным ширпотребом, а ряд идей, которые она стремится реализовать, например, платные смайлы, давно уже породил высокую конкуренцию за пределами США. Та же NVidia ещё может удивить новыми системами для автономного вождения на основе технологии Drive IX.

Что касается биржи в целом, то активные продажи могут приостановиться даже просто в том случае, если по результатам переговоров США и Китая в конце месяца пошлины Вашингтона останутся в пределах 10%. Из недавней полемики этого не следует, поэтому биржа тяжело переживает крушение чаяний на внешнеполитическую сделку.