Валюты развивающихся стран вчера торговалось разнонаправленно: опасения относительно эскалации торгового конфликта между США и Китаем компенсировались коррекцией индекса доллара (-0,3% за день). Американская валюта подешевела после публикации более слабого, чем ожидалось, значения индекса Национальной ассоциации застройщиков жилья США (NAHB), которое снизилось на наибольшую величину за месяц с 2014 г., опустившись до зафиксированного в 2016 г. минимума. Ухудшение этого показателя стало очередным основанием полагать, что Федрезерв может приостановить цикл повышения процентных ставок, на что указывают и последние комментарии его представителей. Рынок казначейских облигаций США после публикации индекса отыграл потери начала сессии, в результате чего доходность 10-летних бумаг по итогам дня не изменилась. На этом фоне юань показал нейтральную динамику относительно доллара, индонезийская и индийская рупии подросли на 0,2% и 0,4% соответственно, а потери понесли южноафриканский ранд (-0,2%), бразильский реал (-0,6%) и мексиканское песо (-1%).

Рубль продолжил опережать в динамике сопоставимые валюты, закрывшись на отметке 65,55, что эквивалентно росту на 0,7% за день. Мы не заметили явных факторов поддержки российской валюты, поскольку котировки нефти практически не изменились, а активность нерезидентов на рынке ОФЗ вчера была невысокой. Исходя из этого можно предположить, что рубль укрепляется в значительной степени благодаря улучшению его восприятия инвесторами. Между тем наша обновленная модель подтверждает, что изменения цен на нефть и данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о количестве позиций по российской валюте в последнее время стали оказывать меньшее воздействие на курс рубля, а влияние переменной доли нерезидентов на рынке ОФЗ, напротив, увеличилось.