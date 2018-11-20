В среду руппа "Фосагро" (PHOR LI – ПОКУПАТЬ) опубликует отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что консолидированная выручка увеличится на 7% по сравнению с предыдущим кварталом до 61 млрд руб., EBITDA – на 13% до 21 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 6% до 12 млрд руб. По итогам 9 мес. 2018 г. выручка, по нашим оценкам, вырастет на 27% год к году до 172 млрд руб., EBITDA – на 40% до 54 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 73% до 30 млрд руб.

Рост цен на удобрения, увеличение объемов продаж и девальвация рубля окажут поддержку финансовым показателям компании. В 3 кв. 2018 г. цены на основную продукцию компании на внутреннем и экспортных рынках продолжили расти. Кроме того, еще одним драйвером роста продаж стали азотные удобрения, объемы реализации которых за 3 кв. 2018 г. увеличились на 48% до 458 тыс. т, тогда как продажи фосфорсодержащих удобрений, которые вносят основной вклад в совокупную выручку компании, прибавили 1,6%, достигнув 1,7 млн т. Совокупные объемы производства и продаж удобрений в отчетном периоде увеличились на 2,2% и 8,7% год к году до 2,1 и 2,2 млн т соответственно. За 9 мес. 2018 г. производство выросло на 9,8% до 6,7 млн т, а продажи – на 12,8% до 6,9 млн т. Объемы продаж азотных удобрений существенно увеличились после того, как компания в прошлом году ввела в эксплуатацию новые мощности по производству аммиака и карбамида. Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции "Фосагро". Мы ожидаем, что позитивная динамика цен на удобрения, увеличение объемов продаж и девальвация рубля окажут поддержку финансовым показателям компании в 3 кв. 2018 г. Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции "Фосагро".