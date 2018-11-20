После небольшого повышения днем доходности UST10 спрос на защитные активы к вечеру вновь начал расти, что обуславливалось сильным падением на рынках акций. Негативным сигналом также послужил опубликованный вчера индекс рынка жилья в США, который неожиданно сильно упал до минимума за два года. Выступавший вчера глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ставки по-прежнему очень низкие, и пока, в условиях сильной экономики, ФРС будет продолжать повышать ставки. Таким образом, остается все меньше сомнений, что Федрезерв повысит ставку на следующем заседании в декабре, однако прогнозируемые ФРС три повышения в следующем году находятся под вопросом из-за рисков замедления роста экономики. В результате доходность UST10 вечером вновь опустилась до 3,06%, тем самым завершив день без изменений. Евро продолжил укрепляться по отношению к доллару и вчера добавил еще 0,3% до 1,145. Что касается цен на нефть, то вечером они резко опустились до 65,5 долл./барр., но к концу торгов практически полностью восстановили это падение, поднявшись до 67 долл./барр. Сегодня в США выйдет статистика по объемам строительства новых домов.

Суверенные еврооблигации РФ начали неделю с незначительного роста котировок. В понедельник российские суверенные евробонды начали торги в небольшом плюсе, но динамика была очень сдержанной. Позитивным фактором, вероятно, послужило падение доходности UST10 в пятницу вечером, при этом реакции на ее рост вчера днем не было. Цены на нефть менялись достаточно слабо, а их временное падение вечером до 65,5 долл./барр. не отразилось на котировках бумаг. В течение дня динамика суверенных евробондов была стабильной, и в результате они завершили торги приростом котировок на 0,1 п.п. Лучше других выглядел выпуск RUSSIA’47 (YTM 5,9%), прибавивший 0,3 п.п. от номинала. Спред RUSSIA’47 к RUSSIA’43 (YTM 5,6%) сейчас находится вблизи исторического максимума (35 б.п.) и, вероятно, может продолжить сужаться. Пятилетний CDS-спред России вчера изменился мало, составив 154 б.п.

Евробонды ВЭБа и Газпромбанка оказались в лидерах рынка. В корпоративном сегменте динамика тоже была очень вялой и, как и на прошлой неделе, хуже, чем у суверенных бумаг. Большинство евробондов показали незначительное снижение котировок. Однако исключением в очередной раз стали выпуски ВЭБа. Они продолжили дорожать и вчера прибавили еще по 0,1–0,3 п.п. от номинала, и сейчас их доходности находятся вблизи локальных минимумов. Также в плюсе оказались суборды Газпромбанка – на 0,4–0,8 п.п. от номинала. Суборды МКБ вчера, напротив, заметно подешевели – на 0,4–1,4 п.п. В то же время бумаги в нефтегазовом секторе снижались в цене в пределах 0,1 п.п., а выпуск LUKOIL’26 (YTM 5,2%) подешевел на 0,2 п.п. В металлургическом секторе котировки еврооблигаций снижались также не более чем на 0,1 п.п. Бумаги Фосагро, а также ГТЛК и Global Ports потеряли всего 0,1 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон слабо негативный: доходность UST10 стабильна, цены на нефть снижаются. Азиатские рынки – в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.