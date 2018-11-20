Американский рынок акций вчера спикировал вниз на 1,66% по индексу S&P, при этом лидерами падения стали акции компаний технологического сектора, которые находятся под давлением как данных СМИ о слабых продажах новых iPhone (на основе информации крупнейших поставщиков Apple о том, что компания попросила их сократить поставку комплектующих по уже заключенным контрактам), так и усилившихся опасений торговой войны с Китаем (из-за которой нарушатся производственные цепочки, прежде всего, для американских высокотехнологических компаний).

Судя по волатильности (частым сменам направления, при которых внутридневные колебания котировок в последние дни превышают 2%), на рынке царит повышенная неопределенность, источником которой является перестройка торговых отношений США с Китаем. Напомним, что последний раз по этой теме Д. Трамп заявил, что есть намерение заключить крупную сделку (на саммите G-20 в конце ноября), однако если сделки не будет, то это тоже хорошо. О том, что подготовка к заключению сделки может продвигаться не гладко, свидетельствует воскресный итог саммита АТЭС, который впервые завершился без подписания итоговой декларации именно из-за торговых разногласий между США и Китаем (она была принята позднее и с большими исключениями).

По-видимому, это и стало основной причиной еще одной волны распродажи акций вчера, при которой усилилось бегство в качество (с конца прошлой недели доходность 10-летних UST опустилась на 5 б.п. до YTM 3,1%). В случае торговой войны на финансовых рынках произойдет полномасштабный рождественский обвал (ранее Д. Трамп заявлял, что ради перестройки отношений в пользу США он готов пожертвовать тем ростом американского рынка акций, который произошел после его избрания, что означает обвал индекса S&P на 20% от текущих уровней), а также существенное торможение экономики США, за которым и до финансового кризиса (последствия огромного долга американских и китайских компаний дадут о себе знать) уже может быть «рукой подать». Такая перспектива делает маловероятным недостижение договоренности.