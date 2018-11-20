Продолжается тотальная распродажа в сегменте рисковых активов по всему миру. Практически все биржевые индексы по всему миру стремятся к минимальным значениям года, причём наихудшую динамику показывают биржевые площадки в Азии и Европе. Сводный индекс азиатского региона с начала года упал почти на 20%, а европейский потерял почти 10%. По американским индексам пока картина выглядит чуть лучше. С начала года флагманский S&P прибавляет менее 1%, Nasdaq Composite в пределах 1,5%, Small Caps и Транспортный индекс снижаются. Основные американские гиганты, которые были главными локомотивами биржевых индексов, продолжают рушиться. Акции Apple от максимальных значений упали почти на 20%, FB потерял 40%, AMZN —26%, NFLX —35%, GOOGL – 20%. Около 30% компаний американского хайтека за считанные недели упали на 40-50%.

В рамках вчерашней сессии американские индексы упали на 1.6-3%, и сегодня фьючерсы теряют ещё 0.5%. Торги в Азии тоже прошли в красной зоне. Китайские биржи упали на 2.5%, биржевой индекс Гонконга на 2.2%, а японский Nikkei потерял 1.5%. Торги в Европе тоже начались с распродаж с потерями около 1%. Под самым сильным давлением продавцов в Европе находится банковский сектор. Акции Дойчебанка рухнули ещё на 5% до нового исторического минимума, бумаги Коммерцбанка опустились ещё на 3% до нового минимума в текущем году. С начала текущего года акции европейского Коммерцбанка рухнули почти на 50%.

Причины подобной динамики на всех финансовых рынках прежние – сжатие ликвидности в системе и растущая неопределённость вокруг торговой войны между Китаем и США. До конца текущего месяца ситуация с ликвидностью не изменится, а по китайско-американским отношениям что-то прояснится 1 декабря в рамках саммита G20. Если лидеры Китая и США сумеют договориться, то в первой половине декабря мы увидим неплохое восстановление на фондовых рынках, но если нет, обвал усилится. Ликвидности от ФРС США и Евроцентробанка пока ждать не стоит, но если фондовые рынки рухнут ещё на 5-7%, регуляторам точно придётся вмешиваться и стабилизировать ситуацию, поэтому вслед за очередной паникой в какой-то момент может последовать эйфория. Но пока нет новых денег в системе, расти фондовым рынкам просто не на чем. Байбеки самих американских эмитентов тоже пока отсутствуют.

Рано или поздно сменит свою риторику и глава ФРС, это тоже станет неким позитивом для рисковых активов, поэтому следить за его выступлениями сейчас нужно внимательно. Американскому регулятору всё равно придётся взять паузу в цикле повышения процентных ставок, вопрос – когда он об этом объявит официально. В свою очередь, и ЕЦБ скоро будет вынужден предоставлять банкам ликвидность для стабилизации ситуации через программу бесплатных кредитов, аналог LTRO, которую запускали в разгар долгового кризиса в Еврозоне в 2010-2011 годах. Поскольку сам ЕЦБ с декабря перестаёт выкупать активы на свой баланс, это придётся делать кому-то другому, и кроме банков рассчитывать не на кого. Поэтому или в декабре, или в январе, как только стресс на рынках станет ещё больше, европейский регулятор будет вынужден завалить финансовый сектор бесплатными деньгами, иначе вся пирамида европейского долгового рынка рухнет и похоронит банковский сектор.

Российские биржевые индексы хоть и снижаются, но продолжают показывать стойкость к внешнему негативу. Рублёвый индекс Московской Биржи теряет 0.8%, отступая до 2355 пунктов, а валютный РТС снижается на 0.5%, торгуясь вблизи 1130 пунктов. Динамику хуже рынка продолжают показывать акции нефтяного сектора. Более 2% теряют бумаги Роснефти и более 1.5% — Лукойла и Татнефти. Банковский сектор снижается на 1%, металлурги теряют менее 1% и на 0.2% сползает сектор электроэнергетики. Акции Аэрофлота на фоне более низких цен на нефть растут на 1%, приближаясь к 100 рублям.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Цены нефть второй день подряд консолидируются в узком диапазоне над важными уровнями поддержки. Продолжаем следить за этими техническими уровнями. По нефти марки Brent это отметка 65$, по WTI – 55$ за баррель. Если эти уровни будут пробиты вниз, мы увидим дальнейшую коррекцию ещё на 10-15%. Индекс промышленных металлов и драгоценные металлы торгуются без изменений.

Российский рубль в паре с долларом торгуется нейтрально, в районе 65.7. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой, от которой можно пробовать спекулятивно покупать иностранную валюту. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной, но риски дальнейшего снижения цен на нефть и желание Минфина РФ возобновить покупки валюты пока не сулят оптимизма рублю. Ключевая валютная пара евро/доллар и индекс доллара (DXY) остаются вблизи пятничного закрытия.

ПРОГНОЗ

В отсутствие новых драйверов для роста и позитивных новостей инвестиционные настроения на мировых фондовых рынках останутся сдержанными. Есть шансы на частичное восстановление биржевых индексов ближе к закрытию сессии.