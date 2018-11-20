Сегодня пара USD/RUB открылась вверх и после кратковременной коррекции продолжила сдержанно повышаться. Пара EUR/RUB во вторник также стартовала на положительной территории, однако после непродолжительного роста ушла вниз на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке.

Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к негативным драйверам, реагируя на них слабым снижением и возобновляя уверенный рост, как только внешний фон стабилизируется. В первую очередь это касается корреляции российской валюты с динамикой нефтяного рынка. Рубль отрабатывает почти исключительно восходящие движения котировок нефти, лишь незначительно снижаясь даже при сильных провалах нефтяных цен. В результате рублевая стоимость барреля продолжает падать, переписывая семимесячные минимумы, что отражает краткосрочную переоцененность российской валюты к нефти.

Сегодня к негативным сигналам с нефтяного рынка добавились тревожные тенденции, наблюдаемые на валютных площадках развивающихся стран. Еще вчера некоторые валюты EM перешли к умеренному снижению, продолжив его сегодня. Пока данная динамика не выходит за рамки коррекции, однако учитывая, что она начала развиваться на фоне снижающегося доллара, слабость которого обычно оказывает поддержку развивающимся валютам, это может свидетельствовать о возвращение на рынки опасений по поводу внутренних проблем развивающихся стран.

Российский долговой рынок находится под умеренным давлением на этой неделе после успешного завершения предыдущей. На фоне ожиданий встречи лидеров России и США на саммите G20, проходящем 30 ноября —1 декабря, а также благодаря вероятному переносу принятия новых антироссийских санкций, скорей всего, рубль продолжит демонстрировать иммунитет к нестабильности внешних рынков.

Кроме того, обращает на себя внимание заявление, сделанное сегодня директором департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александром Морозовым, согласно которому, если будут присутствовать угрозы финансовой стабильности, то, возможно, Банк России и в 2019 году будет использовать приостановку покупок валюты. Это снижает опасения по поводу влияния на курс рубля возможного возобновления данных операций в начале следующего года.

Нефть продолжает проявлять слабость

К концу предыдущей сессии нефть отыграла значительный внутридневной провал, завершив торги в небольшом минусе. Однако сегодня с открытия нефтяные цены возобновила снижение. К текущему моменту нефть скорректировалась, тем не менее, котировки Brent теряют 0,9%, торгуясь около отметки $66,4.

Учитывая, что рынок нефти продолжает оставаться под давлением опасений переизбытка предложением, вызванного ростом американской добычи, важную роль в дальнейшей динамике котировок может сыграть отраслевая статистика. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 – Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 2,1 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,6 млн барр.

Доллар резко отскочил

В самом начале российской сессии индекс доллара (DXY) ускорил снижение, обновив двухнедельный минимум, но затем резко ушел вверх, выйдя на положительную территорию. Сейчас DXY торгуется в небольшом плюсе вблизи отметки 96,3 п.

Вчера американская валюта усилила нисходящую динамику, после того как ноябрьские данные по индексу деловой активности на рынке жилья США показали его падение, значительно превысившее прогноз. Сегодня выйдет еще одна порция статистики по данному сектору, которая может существенно повлиять на динамику рисковых активов в целом.

Европейская валюта на старте наших торгов ушла вверх, переписав двухнедельную вершину по отношению к доллару, но затем произошел резкий нисходящий импульс. В данный момент пара EUR/USD находится около отметки 1,143, теряя 0,2%.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера приближалась к горизонтальной поддержке 65,44, после чего сегодня перешла к восходящей коррекции. Пока часовая свечка не будет закрыта за границами диапазона 65,44-66,3, более вероятно продолжение консолидации внутри него.