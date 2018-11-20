В преддверии саммита «большой двадцатки» и уже скорого завершения года напряженность в торговых отношениях между США и Китаем по-прежнему сохраняется, что не может не вызывать опасений у инвесторов. На состоявшемся в выходные саммите АТЭС разногласия между двумя странами даже усилились, из-за чего по итогам встречи не было принято совместное коммюнике. Как сообщает сегодня газета Financial Times, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер собирается посетить Пекин, судя по всему, чтобы постараться разрядить образовавшуюся напряженность. Однако нервная обстановка на финансовых рынках вызвана не только конфликтом США и КНР в торговой сфере. Настрой участников рынка достаточно емко охарактеризовал Мохаммед Эль-Эриан, по словам которого, с точки зрения инвесторов в акции было бы гораздо лучше, если бы уход от количественного смягчения и ультранизких процентных ставок сопровождался активным подъемом в экономике. Однако рост мировой экономики, наоборот, замедляется, а разрыв в динамике развитых экономик растет. В результате усиливается и волатильность на финансовых рынках, оказывая давление на аппетит инвесторов к риску.

Поступающая статистика указывает на снижение темпов роста мирового ВВП, и, по всей вероятности, пик глобального экономического цикла будет пройден уже в этом году. Признаки снижения содержатся, в частности, в опубликованных на прошлой неделе показателях ВВП Германии и Японии, ведущих стран – кредиторов, занимающих ключевые позиции в мировой торговле. Пик в динамике ежемесячных индексов PMI еврозоны был пройден ранее в этом году, и с тех пор уровень деловой активности в странах валютного союза довольно быстро снижается. Сводный индекс PMI Японии остается неизменным на протяжении последних двух лет, хотя и превышает уровень в 50 пунктов, обозначающий границу между рецессией и экономическим ростом. Ни реализуемая Банком Японии программа «количественного и качественного смягчения» (QQE), ни отрицательные процентные ставки, ни таргетирование доходности госдолга не помогли подстегнуть экономический рост или вывести экономику страны из состояния мягкой дефляции.

Столь же неэффективными выглядят усилия ЕЦБ: количественное смягчение, осуществляемое с 2014 г., в сочетании с отрицательными процентными ставками не только не помогли разогнать рост ВВП еврозоны выше 2,0%, но также не обеспечили ресурсов для столь необходимой рекапитализации банковского сектора, который остается под гнетом неработающих кредитов на общую сумму 1 трлн евро.