Последние несколько дней не были наполнены какими-либо сверхзначимыми негативными новостями, однако общий фон остается настораживающим. По-прежнему в центре внимания остаются проблемы торговых противоречий США-Китай (так, вчера торговый представитель США Р.Лайтхайзер вновь обвинил китайских партнеров в продолжении «хищнических торговых практик»).

Вторая немаловажная причина слабости рисковых активов — опасения замедления темпов роста прибылей американских компаний. Акции компании Apple на фоне комментариев в СМИ о сокращении заказов на производство трех новых моделей IPhones за последние два дня свалились на 8,5%, под сильным давлением вчера оказались акции ритейлеров из-за негативных прогнозов аналитиков по дальнейшей динамике показателей. Идея того, что, по всей видимости, темпы роста прибыли американских компаний сейчас проходят свой пик (отчасти этот процесс – следствие налоговой реформы), после чего уже в ближайшие кварталы темпы роста заметно сократятся, обуславливает слабый аппетит к риску на рынках. Индекс S&P 500 опустился во вторник до 2640 пунктов (ниже закрытия прошлого года).

Обратим также внимание на тот факт, что развивающиеся рынки на текущей волне снижения по-прежнему демонстрируют динамику лучше развитых. Вчера индексы MSCI EM и MSCI World опустились на сопоставимую величину (1,6%), при этом за последнюю неделю MSCI EM вырос на 0,7%, в то время как MSCI World снизился на 2,4%. Возможно, отчасти это свидетельство того, что падение emerging markets в последние семь месяцев привело к тому, что развивающиеся рынки уже заложили значительную долю негатива в текущие цены.

Российский рынок акций также вчера оказался под масштабным давлением. Общий негативный аппетит к риску на глобальных рынках и снижение нефтяных котировок обусловили снижение индекса Мосбиржи в зону 2330-2350 пунктов. Безусловно, краткосрочная динамика российских акций по-прежнему будет определяться прежде всего внешним фоном, однако среднесрочно считаем текущие уровни по российскому рынку сравнительно привлекательными и расцениваем текущую ситуацию как возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским бумагам с горизонтом до конца года.