Ожидания замедления роста в США в течение полугода-года после вершины цикла ускорения (+4,2% в год) во вторник уменьшило мировые индексы: S&P500 — на 1,8%, до 2641,89, Dow30 — на 2,2%, до 24465,64.

В составе индекса Dow30 только одна бумага снизилась вчера меньше чем на 1%, Johnson & Johnson (JNJ), которая днём ранее совершила прорыв в сфере онкологии.

Рост доходности трежерис стопорился у 3,07% из-за перекупленности корпоративных облигаций. Пара евро/доллар готовилась к падению ниже 1,1384 после рекорда за 5,5 лет по разнице доходности облигаций Германии и Италии.

Локомотив FAANG стал близок к падению больше чем на 20%, Apple дешевел на 24% с рекордной вершины. Вчера в лидерах падения был ТЭК, подешевевший на 3,3% из-за падения нефти. Тем не менее США могут усилить давление по каналам энергетической дипломатии.

Сегодня же нефть перешла к росту (в том числе Brent до $63,3) после данных API по росту запасов: +1,545 млн баррелей вместо ожидавшихся +2,941 млн в неделю. Сегодня по запасам отчитается министерство энергетики США.

Сектор дискреционного потребления упал на 2,2% на фоне падения Kohl’s, Ross Stores, Target и L Brands на более чем 9%, Lowe’s на 5,7%. L Brands (LB) показал выручку Victoria's Secret немного выше консенсуса и повысил прогноз на год, но уменьшил дивиденды вдвое. Операционная рентабельность Ross Stores (ROST) за год упала с 13,3% до 12,4%. У Target (TGT) валовая маржа упала до 28,7% с 29,6% годом ранее, на фоне чего компания увеличила запасы перед праздничным кварталом. Lowe’s (LOW) готовится продать 13 магазинов в Мексике и снизил прогноз на год по продажам до +4% с +4,5% и по сопоставимым продажам до +2,5% с +3%.

Перед распродажами «Чёрной пятницы» 23 ноября в одном магазине по-прежнему выгоднее покупать одно, в другом — другое. Не капиталовложения привлекают клиентов в Чёрную пятницу, а скидки. Целый ряд традиционных ритейлеров продолжает тратить на онлайн очень большие деньги и проигрывает. В то же время некоторые компании, такие как Best Buy, самые серьёзные скидки стали делать тем, кто приходит в их магазины очно, и от этого их капитализация не уменьшилась. Рентабельность традиционного ритейла падает из-за инвестиций в онлайн. Но что если новым конкурентом традиционного ритейла будет не онлайн, а другие удовольствия? Многие из тех, кто раньше дрался за покупку в ходе Чёрной пятницы, вчера пришли на открытие первого в Массачусетсе магазина марихуаны для отдыха.

Сегодня в США выходят мичиганский индекс потребительского доверия и отчётность Deere.

Наши симпатии остаются на стороне компаний с высоким кредитным качеством, меняющих мир своими инновациями, например, Johnson & Johnson.