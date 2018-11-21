Аппетит к риску на мировых рынках во вторник резко ухудшился на фоне падения котировок акций американского технологического сектора и усиления опасений относительно замедления роста мировой экономики. В результате все рисковые активы оказались под давлением, в том числе акции развивающихся стран, валюты и большинство сырьевых товаров. Особенно заметно упали цены на нефть – на 6,4%, до 62,5 долл./барр. по Brent, минимума с декабря 2017 г. Следует отметить, что важных новостей с рынка нефти в течение дня не поступало, поэтому падение было в значительной степени обусловлено ухудшением аппетита инвесторов к риску, которое усилило беспокойство относительно избытка предложения на мировом рынке нефти. Оптимизму не способствовал и комментарий исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля о том, что рынок нефти вступает в беспрецедентный период неопределенности. На этом фоне индекс акций MSCI EM опустился на 1,6%, Shanghai Composite упал на 2,1%, а S&P 500 отступил на 1,8%, в том числе из-за продолжающегося снижения котировок акций технологического сектора. Валюты других развивающихся стран ослабли к доллару в среднем на 0,1–0,6%, за исключением индийской и индонезийской рупий, укрепившихся на 0,3% и 0,2% соответственно. Индекс доллара вчера повысился на 0,7% за счет ослабления евро, подешевевшего на 0,7% в преддверии сегодняшней публикации отчета Еврокомиссии о бюджетных планах Италии, а также британского фунта стерлингов (-0,5%).

В течение большей части вчерашнего дня рубль сохранил относительную устойчивость к ухудшению аппетита к риску, но сопротивляться давлению, возникшему вследствие вечернего обвала нефтяных цен, уже не смог. По итогам сессии рубль ослаб к доллару на 0,9% (до 66,17), немного отстав от валют других развивающихся стран. Правда, после выхода статистики от API, согласно которой товарные запасы нефти в США на прошлой неделе снизились, уже сегодня нефтяные котировки демонстрируют признаки восстановления. На этом фоне рубль может сократить отставание от остальных валют развивающихся рынков.