Вчера на американских рынках акций второй день подряд продолжалось падение, повлекшее за собой и резкое снижение цен на сырьевые товары. В фокусе оставался новостной поток, связанный с торговыми войнами. Сначала экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Дональд Трамп настроен оптимистично, верит в то, что Китай хочет заключить сделку, и переговоры между странами продолжаются. Однако позже торговый представитель США Роберт Лайтхайзер высказал мнение, что Китай по-прежнему на государственном уровне поддерживает кражу интеллектуальной собственности и технологий. Стоит отметить, что этот вопрос составляет одно из ключевых разногласий между странами и должен быть урегулирован в рамках нового торгового соглашения. Несмотря на резкое падение спроса на рисковые активы, значительного снижения доходности UST10 вчера не наблюдалось – в ходе торгов она опускалась лишь на 2 б.п. до 3,04%, а к закрытию восстановилась до 3,06% и, таким образом, уже второй день подряд не меняется. Евро вчера значительно ослаб к доллару – на 0,7% до 1,137. Сегодня в США выйдут предварительные данные по заказам на товары длительного пользования и продажам на вторичном рынке жилья, а также индекс настроения потребителей. Кроме того, Еврокомиссия сегодня может объявить о том, что Италия нарушает бюджетное законодательство ЕС.

Одним из главных событий дня стало рекордное падение цен на нефть. Вчера нефтяные котировки рухнули еще на 6,8% до 62,4 долл./барр., и их снижение с пиковых значений начала октября составляет уже 27,5%. Опубликованная ночью по московскому времени оценка изменения запасов нефти от API показала падение на 1,5 млн барр., тогда как рынок ждет рост запасов на 3,5 млн барр. Если оценка API подтвердится, это может стать первым падением запасов нефти за два месяца. Сегодня выйдут официальные данные о запасах от Минэнерго США.

Однако суверенные еврооблигации РФ на этом фоне подешевели лишь умеренно. Вчера торги российскими суверенными евробондами начались со снижения котировок, которое продолжалось в течение всего дня. Ситуация на глобальных рынках оставалась негативной: рынки акций двигались вниз, спреды корпоративных облигаций в США стремительно расширялись, падение спроса на риск оказывало давление на все евробонды развивающихся рынков. Кроме того, ситуацию усугубил очередной обвал нефтяных котировок до 62,4 долл./барр. Днем падение цен российских бумаг было достаточно сдержанным, но оно ускорилось вечером после открытия американского рынка. Однако, даже несмотря на рекордное снижение цен на нефть, потери российских евробондов были сопоставимы с потерями бумаг других стран ЕМ. Так, длинные выпуски подешевели на 0, 5–0,6 п.п, а среднесрочные – на 0,2–0,4 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой выросли в среднем на 5 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 7 б.п. до 161 б.п. – максимум с середины сентября.

Длинные евробонды Газпрома и ЛУКОЙЛа вчера были хуже рынка. Корпоративные еврооблигации вчера также дешевели, но их потери были меньше, чем у суверенных евробондов. Так, бумаги нефтегазового сектора в среднем подешевели на 0,1–0,2 п.п., а длинные евробонды Газпрома и LUKOIL’26 (YTM 5,3%) просели на 0,3–0,5 п.п. от номинала. Еврооблигации ВЭБа, несмотря на ситуацию на рынке, были стабильны, а выпуск VEBBNK’22 (YTM 6,5%) отличился ростом на 0,4 п.п. от номинала. В то же время «вечный» суборд ВТБ упал в цене на 0,3 п.п. Также потери в размере 0,3–0,5 п.п. показали и суборды Альфа-Банка. Евробонды металлургических компаний подешевели на 0,1 п.п., аналогичные результаты продемонстрировали и бумаги транспортного сектора. Котировки евробондов VEON вчера опустились на 0,1–0,2 п.п., а выпущенный GTH Finance евробонд VIP’23 (купон 7,25%, YTM 6,5%) упал в цене на 0,4 п.п. Сегодня внешний фон скорее слабо негативный: цены на нефть утром отыграли небольшую часть потерь и подросли до 63,3 долл./барр., доходность UST10 понемногу повышается. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в плюсе.