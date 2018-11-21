Американская валюта накануне несколько восстановила свои позиции. В рамках дня доллар отыграл 0.6% у евро. Динамика в паре в основном была связана с ожиданиями сегодняшнего комментария от Европейской Комиссии по итальянскому бюджету. Доходности итальянских государственных облигаций росли до 3.7% с 3.3% отражая рост премии за итальянский риск. Итальянский фактор сегодня вполне может продолжить оказывать давление на европейскую валюту. На глобальных фондовых площадках тем временем доминировали негативные настроения. Индекс S&Pтерял в пределах 2%, отрицательную динамику демонстрировали и азиатские площадки. Ключевым поводом для коррекционных настроений остаются опасения относительно перспектив мировой экономики. Доминирование низкого аппетита к риску на рынках будет поддерживать динамику защитных активов (CHF, USD, JPY, американские казначейские облигации) в ближайшие дни.

Рубль сохраняет относительную устойчивость в основных валютных парах, несмотря на заметное ухудшение настроений на внешних ранках и обвал нефтяных цен. Основными факторами поддержки рубля сейчас выступают фактор налоговых платежей, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Несмотря на то, что накануне США ввели санкции в отношении трех российских компаний, включая "дочку" Минэнерго РФ за продажи иранской нефти Сирии, общий санкционный фон в целом выглядит “мягче”. Bloomberg со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России сообщает о том, что Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении России раньше марта или апреля следующего года, а меры за применение химоружия могут быть также отложены на фоне снижения градуса антикремлевской риторики. Однако, как мы ранее отмечали, рубль подвержен общим настроениям в отношении валют развивающихся рынков, давление на которые может возрасти на фоне ухудшения внешнего фона. Ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.6-66.6.