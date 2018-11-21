По данным обзора банковского сектора ЦБ, в октябре российскими банками была получена прибыль (114,3 млрд руб.) несколько ниже, чем в предшествующем месяце (168 млрд руб.), что в основном стало следствием возросших отчислений в резервы (+17,7 млрд руб. против высвобождения 103 млрд руб. в сентябре). Информация по достаточности капитала, а также объему проблемных и безнадежных ссуд за сентябрь еще не была опубликована. Напомним, что по данным за август для формирования 100% резерва по проблемным и безнадежным ссудам потребовалось бы 1,8 трлн руб., что привело бы к снижению достаточности базового капитала на 2,2 п.п. до 6,7% (и некоторые банки нарушили бы нормативы с учетом действующих надбавок по Базель 3). В таких условиях обоснованным является возможный перенос на год введения дополнительных надбавок к капиталу (в рамках перехода к Базель 3).

В валютной части баланса в октябре со счетов клиентов (юрлица без учета Минфина, физлица) возобновился отток средств 2,4 млрд долл. (после временного притока 4,4 млрд долл. в сентябре), который с начала года достиг 16,6 млрд долл. Из валютного кредитования было высвобождено 5,5 млрд долл., из них 4 млрд долл. приходится на корпоративный сегмент, остальное — на финансовые организации. Таким образом, по кредитно-депозитным операциям произошел приток валютной ликвидности в размере 2,4 млрд долл. По нашим оценкам, размер высоколиквидных валютных активов (HQLA) увеличился на 1,9 млрд долл. из-за сокращения портфеля валютных ценных бумаг (-1,7 млрд долл.) в пользу увеличения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах (+2,1 млрд долл.), в то же время на 2,4 млрд долл. снизились остатки на расчетных счетах организаций. В итоге общий запас валютной ликвидности возрос на 5 млрд долл. до +1,5 млрд долл. (выйдя из состояния дефицита —3,5 млрд долл. в предшествующем месяце).

Мы ожидали, что в результате высоких цен на нефть (и, как следствие, большого сальдо счета текущих операций) и отсутствия покупок валюты ЦБ РФ и санкций запас валютной ликвидности будет пополняться более высокими темпами. Этого не произошло из-за вывоза капитала частным сектором (который связан не только с погашением внешних обязательств). По нашему мнению, текущего запаса валютной ликвидности недостаточно для прохождения декабрьского пика выплат по внешнему долгу (8 млрд долл. по корпоративным кредитам) с учетом существенной коррекции цен нанефть (почти —20% м./м.). По-видимому, недостаток будет частично компенсироваться за счет валютного свопа с Казначейством. Тем не менее, мы ждем ослабления рубля и увеличения стоимости валютной ликвидности. В октябре в рублевой части баланса произошел большой приток клиентских средств как на счета физлиц —159 млрд руб., так и юрлиц без учета Минфина — 447 млрд руб., что выглядит необычно, поскольку по бюджетному каналу чистый отток рублевой ликвидности в октябре продолжился (385 млрд руб.). В то же время произошел и всплеск кредитной активности (+329 млрд руб. по корпоративному сегменту и +243 млрд руб. по рознице). По-видимому, он мог быть обусловлен возникшими ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок по рублевым кредитам (при этом полученные средства могли быть временно размещены на депозитах или расчетных счетах) в условиях начавшегося ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Состояние структурного дефицита рублевой ликвидности (наше определение отличается от ЦБ РФ), объем которого вырос на 234 млрд руб. до 1,7 трлн руб., уже сказывается на ставках денежного рынка: ставка o/n РЕПО на Мосбирже с начала октября в среднем составляла 7,47% (то есть дисконт к ключевой ставке ЦБ РФ сузился до нуля). Однако RUONIA (7,23% в среднем с начала октября) продолжает иметь существенный дисконт (25-50 б.п.), что может быть частично обусловлено использованием этой ставки в определении стоимости средств, привлекаемых банками у Казначейства.