Вчера Росстат опубликовал порцию макростатистики за октябрь. Мы хотели бы обратить внимание на два интересных момента.

1. Потребительский спрос показал самый худший результат за этот год

В октябре оборот розничной торговли снизил рост до 1,9% г./г. (2,2% г./г. в сентябре), а потребительские расходы в целом (с учетом платных услуг) – до 2% г./г. (2,2% г./г. в сентябре). Снижение потребительской активности наметилось еще с июля – тогда, кстати говоря, начали показывать ухудшение и альтернативные индикаторы потребительской активности. Средний чек ритейлеров (по данным Ромир) в реальном выражении падает уже больше года подряд, и в последние месяцы его падение ускорилось (-8,6% г./г. в октябре). Похожую динамику показывают и повседневные расходы населения (по данным Ромир).

Мы видим несколько причин для постепенного ухудшения потребительской активности:

1) Низкая потребительская уверенность. По данным инФОМ, соответствующий индикатор так и не смог восстановиться после падения в июне, и в данный момент продолжает находиться на

уровнях середины 2017 г.

2) Слабая динамика реальных доходов населения. Несмотря на эпизодические всплески, в целом их динамика остается неустойчивой и слабой. Факторами роста за последние два года были лишь единовременные трансферты из бюджета (пенсионная выплата, трансферты перед выборами), а устойчивого роста зарплат так и не случилось.

3) Постепенное проявление негативного эффекта от предстоящего повышения НДС.

2. Инвестиции в основной капитал неожиданно «рванули» вперед

Из опубликованных Росстатом данных следует, что инвестиции в основной капитал могли ускориться в 3 кв. 2018 г. За 9М их рост увеличился до 4,1% г./г. Пока цифра отдельно за 3 кв. 2018 г. не опубликована, но из имеющихся данных получается, что темп роста составил существенные 5,7% г./г. (это сопоставимо с ростом инвестиций во 2 кв. 2017 г., который был во многом связан с реализацией крупных государственных проектов). В этом году столь заметной инвестиционной активности не наблюдалось: наоборот, стоило бы ожидать ухудшения инвестиционного спроса на фоне завершения крупных госпроектов и усиления неопределенности из-за санкций. На замедление инвестиционной активности косвенно указывало и падение машиностроительного импорта, и замедление промпроизводства.

Впрочем, резкий рост г./г. в 3 кв. 2018 г. был поддержан и эффектом низкой базы прошлого года: в 3 кв. 2017 г. инвестиции снизились кв./кв. (с учетом сезонности) единственный раз за 2017-2018 гг. Сезонно сглаженный рост кв./кв. в 3 кв. хотя и оказался выше, чем можно было ожидать, все же остался на уровне темпов прошлых кварталов. Мы не исключаем того, что Росстат в конце года может пересмотреть квартальную траекторию по инвестициям за год в целом, из-за чего всплеск 3 кв. может уйти из данных.