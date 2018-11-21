Вчера цены на золото проявили завидную устойчивость (они держались в диапазоне $1 220-1 228 за унцию), несмотря на дальнейшее снижение пары EUR/USD (с 1,147 до 1,136). Отметим, что на предыдущей неделе, когда евро котировался почти по $1,136, цены на этот драгметалл были заметно ниже — в диапазоне $1 215-1 220 за унцию. Ключевым фактором вчерашней устойчивости рынка золота на фоне резкого укрепления доллара США была ситуация на глобальных фондовых рынках. Как уже отмечалось выше, вчера наблюдался резкий приступ рискофобии, и инвесторы активно выводили средства со сравнительно рискованного рынка акций, конвертируя их в доллары. По нашему мнению, это было преимущественно связано с рискофобией на глобальных рынках после высказываний представителей Вашингтона и Пекина, сделанными во время форума АТЭС, в преддверии ожидающейся встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином на саммите "большой двадцатки", который пройдет 30 ноября — 1 декабря. Эти высказывания свидетельствуют о сохраняющейся неготовности США и КНР к компромиссам по торговым вопросам, и они были очень негативно восприняты рынком, особенно с учетом того, что в конце октября Дональд Трамп предупредил о готовности Белого дома обложить дополнительными пошлинами весь китайский импорт, если ему не удастся договориться с Си Цзиньпином.

Снижение спроса на риск обычно позитивно влияет на рынок золота (несмотря на укрепление доллара США), когда это связано с обострением международной обстановки. В настоящее время в условиях сохраняющихся американо-китайских противоречий, неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС, на фоне сложных переговоров по вопросу об итальянском бюджете и с учетом возможного введения Вашингтоном санкций против Саудовской Аравии золото сохраняет привлекательность в качестве защитного актива, от которого инвесторы пока не готовы отказаться.

Сегодня утром котировки золота нацелились на $1 225 за унцию — как отмечают наши аналитики валютного рынка, интерес к рискам слегка повысился, а доллар слабеет на глобальном рынке. Евро также частично восстановился после вчерашнего падения, но вполне вероятно, что сегодня единая европейская валюта снова окажется под давлением. Европейская комиссия сегодня, в 14:00 мск, представит отчет, касающийся долга Италии. Ожидается, что европейский регулятор инициирует дисциплинарные меры в отношении итальянских властей за нарушение бюджетных правил ЕС. Инвесторы сегодня могут проявлять осторожность, т. к. завтра в США выходной в связи с празднованием Дня благодарения. Поскольку сейчас ожидается ослабление евро до $1,135 на фоне противоречий между Еврокомиссией и итальянским правительством по бюджетным вопросам, мы можем рассчитывать, что цена золота оттолкнется от уровня $1 225 за унцию и двинется к отметке $1 220 за унцию (при этом на рынке сохранится боковой тренд).