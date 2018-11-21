Вчерашний обвал на европейском и американском фондовых рынках не перекинулся сегодня на азиатский регион. Несмотря на почти двухпроцентное падение рынков в США, биржевые индексы Китая, Японии и Гонконга закрылись даже в плюсе, хотя и чисто символическом. На европейских площадках сегодня тоже наблюдаются покупки, хотя рост в пределах 0.5% — лишь небольшой технический отскок от минимальных отметок за год. Пока существенных драйверов для роста нет, с ликвидностью всё плохо, с торговой войной между Китаем и США по-прежнему неопределённость, поэтому рассчитывать на разворот фондовых рынков пока не стоит.

Завтра в США выходной и праздник – День Благодарения, поэтому биржи там будут закрыты. Обычно в преддверии этого праздника рынок акций США растёт, но сильно рисковать сегодня не стоит. Пока инвесторы ждут решения ЕС по Италии, фьючерсы на основные биржевые индексы США растут на 0.6%.

Российские биржевые индексы начинали день на отрицательной территории, но спустя несколько часов вышли в небольшой плюс. Рублёвый индекс Московской Биржи показывает скромный рост на 0.2%, торгуясь вблизи 2345 пунктов, а валютный РТС растёт на 0.4%, превышая 1120 пунктов. Второй день подряд уверенно лучше рынка выглядят акции Аэрофлота, сегодня они прибавляют ещё более 6% на фоне обвального падения цен на нефть в последние недели. Боле 3% прибавляет сегодня Мечел и почти на 1% растёт российский сектор электроэнергетики. Акции нефтегазового и банковского секторов торгуются почти нейтрально

Цены на нефть продолжают устанавливать новые антирекорды. Падение продолжается семь недель подряд, но уже созрели все предпосылки для технического восстановления. В рамках вчерашней торговой сессии котировки нефти марки Brent рухнули ещё почти на 7%, до 62$ за баррель, а это минимум с октября 2017 года. Сегодня цены на «чёрное золото» показывают восстановление на 2%, и есть высокие шансы на рост ещё на 7-10%. Предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов оказались позитивными для нефтяных цен, но официальные данные от министерства энергетики США будут опубликованы сегодня лишь в 18.30. Цены на газ в США вновь штурмуют максимумы за последние 4 года. Индекс промышленных металлов пока тоже показывает восстановление и подрастает на 0.6%, а вот золото продолжает дрейфовать в районе 1220$ за тройскую унцию.

Российский рубль в паре с долларом торгуется почти нейтрально у рубежа 66. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой. На российском рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной, зато российские еврооблигации пока не хотят показывать восстановление. Ключевая валютная пара евро/доллар да и сам индекс доллара (DXY) торгуются вблизи вчерашнего закрытия.

Будем надеяться на то, что традиция с ростом биржевых индексов в США перед Днём Благодарения будет соблюдена и в этом году. Биржевые индексы по всему миру готовы показать технический отскок после серьёзного снижения, но нужен повод.

Ближайший важный уровень по индексу Московской Биржи находится очень близко, на отметке 2350 пунктов. Пока индекс его проколол вниз, но делать окончательные выводы о пробое стоит только по закрытию недели. Пока индекс закрывает неделю выше него, шансы на дальнейший рост сохраняются, но при его пробое вниз стоит частично, или полностью выходить из российских акций. В целом, российские биржевые индексы уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США.