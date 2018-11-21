Рубль успел отыграть вчерашний провал в нефти, эмоциональная составляющая улеглась, и рынок стабилизируется. Минфин РФ сегодня на первом из двух аукционов в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года. Речь идет о размещении ОФЗ на 10 млрд руб., спрос на которые составил 25,6 млрд рублей. Результаты второго аукциона появятся ближе к вечеру, но стоит отметить, что, несмотря на некоторую коррекцию мировых рынков капитала, интерес к российским бумагам может быть снижен.

Нефть бодро корректируется после очередного «черного вторника». Баррель Brent восстанавливается на 1,8% и находится около $63,67. Информация от API, сигнализирующая о паузе в тенденции роста запасов сырья в США, уже учтена рынком. Данные показали повышение запасов нефти на 1,5 млн баррелей – впервые за восемь недель индикатор не падает, а растет. Сегодня выйдут аналогичные данные от Минэнерго США. Средние ожидания по релизу – рост запасов сырой нефти на 3,45 млн баррелей с одновременным слабым ростом запасов бензина и снижением запасов дистиллятов. Если наблюдения EIA отразят девятый подряд факт роста запасов нефти, «медведи» вернутся на площадку очень быстро.

Рубль по-прежнему ощущает поддержку со стороны налогового периода, однако полноценно полагаться на этот драйвер все-таки не стоит. Доллар США завершит сессию среды в коридоре 65,80-66,55 руб., евро закончит день около 75,00-75,65 руб.