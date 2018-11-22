Стоимость энергоносителей к утру четверга снова в «красном». Лавинообразные продажи «раз в неделю» не очень-то активно выкупаются инвесторами, что и понятно — рисков в новостном потоке более чем достаточно.

Запасы нефти за неделю, по наблюдениям Минэнерго США, увеличились на 4,85 млн баррелей против прогноза повышения на 3 млн баррелей. Запасы дистиллятов, в свою очередь, снизились на 0,08 млн баррелей, запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти осталась без изменений на рекордном уровне 11,7 млн баррелей в сутки. Данные API, напомню, демонстрировали снижение запасов нефти после восьминедельного растущего тренда.

На самом деле, похоже, в показателях запасов мало что изменилось. Тенденция сохраняется в силе, по крайней мере в официальных данных, что оставляет актуальным «медвежий» катализатор на рынке.

Если посмотреть на происходящее в сырье немного шире, видно, что даже вчерашний отскок в цене не покрыл эффекта «черного вторника». Это значит, что вероятность возобновления снижения, как только появится нужного рода драйвер, выглядит очень даже высокой.

Сегодня нефтяной рынок может быть спокойным, в США празднуют День Благодарения, а вся статистика уже отражена в котировках. Для Brent это означает «боковик» в пределах $62,90-63,50.