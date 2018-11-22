Перед открытием российского рынка сегодня внешний фон оцениваем как нейтральный. Торги вчера проходили в более спокойном ключе, нежели днем ранее. Биржи США в четверг будут закрыты по случаю празднования Дня благодарения, что традиционно означает низкую волатильность и на других площадках. Инвесторы перестали продавать акции, переключившись с корпоративных новостей на макростатистику. Из положительных данных можно выделить только продажи на вторичном рынке жилья США, которые перешли к росту впервые с апреля 2018 года. В последние дни наблюдается возвращение капитала из защитных активов в более рискованные, что прослеживается по динамике ETF-фондов и незначительному росту доходности облигаций.

Лучше остальных вчера торговались европейские площадки. Инвесторы надеются на решение вопроса с бюджетом Италии после заявления премьера Италии Конте, который рассчитывает на компромисс. Еврокомиссия, напротив, предупреждает, что готова прибегнуть к штрафам за превышение нормативов по дефициту бюджета, поэтому пока рано рассчитывать на закрытие вопроса.

Нефть корректируется после резкого падения ранее, но потенциал для снижения сохраняется, так как планы ОПЕК по сокращению добычи пока не известны. Запасы нефти растут уже 9 недель подряд, за последние 7 дней они увеличились еще на 4.8 млн. баррелей, что не позволяет рассчитывать на смену локальной тенденции.

Аукционы Минфина по размещению ОФЗ прошли в позитивном ключе. Ведомству удалось полностью разместить заявленные 20 млрд. руб., При этом спрос превысил предложение на фоне заявления главы Американской торговой палаты в России, который считает, что санкции могут быть озвучены не ранее весны 2019, так как времени до рождественских праздников конгрессменам будет недостаточно. В начале следующего года они также будут загружены внутренними вопросами и торговыми взаимоотношениями с Китаем.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП с января по октябрь 2018 составил 1.7%, ускорившись в октябре из-за улучшения динамики в сельском хозяйстве. На наш взгляд, к концу года показатель может достигнуть 1.8%, но 2019 будет гораздо скромнее – порядка 1.2%-1.3%.

Акции «Новатэка» могут торговаться лучше рынка после сообщения о введении в эксплуатацию 3 очереди «Ямал СПГ» — наиболее перспективного проекта компании. Лидером дня стал «Аэрофлот», что связано с прогнозируемым снижением издержек компании из-за падения цен на нефть. «Фосагро» вчера представил положительный отчет за 3 кв. 2018, нарастив ключевые показатели. Компания также собирается поменять дивидендную политику, направляя на эти цели 75% от денежного потока, что положительно для долгосрочных перспектив акций.