В составе S&P заметен спрос на бумаги компаний, умеющих в условиях конкурентной борьбы продавать различную продукцию, начиная от софта, автономного вождения, платёжных систем до обуви и носков.

По итогам торгов индекс Dow30 остался на уровне 24464,69. Свыше +1% прибавили котировки Disney от слияния CBS и Viacom, IBM и Microsoft от отчётности Autodesk, Chevron на ожиданиях повышения дивидендов с прошедших 3,8%, Caterpillar от разочарования отчётностью Deere, Nike от увеличения сбыта Foot Locker, а также химик DowDuPont. Рост этих бумаг нивелировался такого же масштаба падением Coca-Cola и Johnson & Johnson, которые сильно увеличились в цене при снижении индекса. Бумаги Apple падают третий день подряд на слухах о нехватке спроса.

Индекс S&P500 подскочил на +0,3%, до 2649,93 пункта, так как повышение на более чем +0,5% IT, промтоваров, сырья и материалов, услуг связи, дискреционного потребления и ТЭК перевесило аналогичных размеров падение секторов здравоохранения, товаров первой необходимости и ЖКУ. Подорожание финансового сектора и падение бумаг недвижимости в целом застопорились на предпраздничных разговорах о возможности смягчения позиции ФРС по вопросу ужесточения ДКП. Бумаги Nvidia (NVDA) перешли к росту благодаря спросу китайских стартапов на новую технологию вождения на автопилоте, Amazon.Com (AMZN) – на шагах по расширению покрытия своей платёжной системы среди в традиционном ритейле.

Спрос на хеджирование перед выходным днём и на ожиданиях встречи Большой двадцатки увеличивал цену золота до $1227,34 за унцию и поддерживал доходность трежерис у 3,06%.

Цена эталонного сорта нефти Brent понижалась до $63,1 за баррель после данных минэнерго США об увеличении запасов на 4,9 млн баррелей вместо ожидавшихся 2,5 млн.

Согласно отчётности, сопоставимые продажи сети магазинов обуви и носков Foot Locker (FL) выросли на +2,9% в год благодаря не только повышению онлайна на +5,9%, но и увеличению традиционного ритейла на +2,4%, что оправдывает расходы на содержание сети. Показатель увеличился и с учётом вычета эффекта курса валюты, на +0,4%, что уже соответствует темпам роста запасов в постоянных долларах, +0,5% в год. Инвесторам понравилось, что в условиях конкурентной борьбы Foot Locker удаётся убеждать покупать свои носки и аксессуары для женщин и детей и что валовая маржа за год у него увеличилась на 60 базисных пунктов до 31,6%. Отчётность показала, что слабым местом компании остаётся разве что сегмент мужских носков и обуви. Это мигом подстегнуло рост конкурентов из Nike (NKE), за последнее время освеживших модели Jordan и запустивших Air Max 270 и VaporMax.

Снижение Dow в конце торгов вызывалось накоплением негатива по статистике. Заказы на товары длительного пользования без учёта ОПК упали на 1,2% при консенсусе на рост на +0,1% в месяц после падения на 1,4% в предыдущем. Число заявок на пособие по безработице неожиданно выросло, мичиганский индекс доверия потребителей разочаровал.