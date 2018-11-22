Сегодня в США праздник – День Благодарения, поэтому биржи там будут закрыты, но фьючерсы на основные индексы торгуются. В отсутствие американских инвесторов существенных изменений на финансовых рынках ждать не стоит, хотя ситуация на мировых биржевых площадках вновь планомерно ухудшается. Почти на 0.7% упали сегодня индексы Китая, а вот рынки Гонконга и Японии показали почти нейтральную динамику.

С открытием торгов в Европе ситуация в целом в мире резко ухудшилась. Опять на первый план вышли риски с Италией, где в подвешенном состоянии находится утверждение плана бюджета на следующий год. Еврокомиссия вчера не одобрила существенное увеличение расходов, заложенное в бюджет страны, но на компромисс власти Италии пока не идут. Также растёт неопределённость вокруг будущего голосования по “Брекзит” в Великобритании. На этом фоне биржевые индексы Германии и Франции теряют по 0.6%, а британский падает уже на 1.4%. Фьючерсы на основные Америку также ушли на отрицательную территорию и теряют до 0.5%.

Российские биржевые индексы, несмотря на внешний негатив и падение цен на нефть, пока держатся в лёгком плюсе. Так, рублёвый индекс Московской Биржи растёт на 0.1% и торгуется вблизи 2360 пунктов, при этом валютный РТС прибавляет почти 0.7%, превышая 1135 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции МосБиржи, они прибавляют почти 2%, в пределах 0.6 — 0.7%% растут бумаги Газпрома, Яндекса, Распадской, Аэрофлота и Сбербанка, и в небольшом плюсе все компании сектора электроэнергетики

Цены на нефть после вчерашнего небольшого восстановления опять перешли к снижению, и похоже, мы ещё увидим новые антирекорды, ведь падение продолжается семь недель подряд и это ещё не предел. В начале декабря пройдёт очередное заседание картеля ОПЕК+, на котором вряд ли будет принято решение о сокращении квот на добычу. Индекс промышленных металлов снижается на 0.5%, а вот цены на золото продолжают дрейфовать в диапазоне 1220 — 1230$ за тройскую унцию. С учётом растущих рисков в мировой экономике и на финансовых рынках, золото в ближайшие 1-2 месяца может резко выстрелить вверх на 5-10%.

Российский рубль в паре с долларом, несмотря на слабость нефтяного рынка, продолжает немного укрепляться. Сегодня рубль отыграл у доллара ещё 0.3%, подойдя к рубежу 65.5. На российском рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Минфин РФ вчера удачно провёл аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд. рублей. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой. Ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.2%, а сам индекс доллара (DXY) теряет 0.2%, отступая до 96.4 пункта.

До конца дня не стоит ждать существенного изменения инвестиционных настроений. Российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть текущий день в плюсе. Техническая картина по ним пока не меняется, оставаясь нейтральной. В целом, они уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США и слабости цен на нефть.