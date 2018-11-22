В нефти снова качка. Баррель Brent сейчас падает на 1,2% и снова торгуется существенно ниже $63. «Тонкий» рынок может быть очень впечатлительным, хотя именно сейчас такая амплитуда колебаний смотрится странной, так как инвесторов на площадке в четверг не очень много.

Отдельно хочется остановиться на результатах вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Это второй подряд аукцион, когда ведомство привлекло финансы по полной программе: 10 млрд руб. на прошлой неделе и 20 млрд руб. на этой. Дьявол, как обычно, скрывается в мелочах. В ходе прошлого аукциона рынку были предложены наиболее яркие и интересные выпуски, к тому же сниженным объемом, по 5 млрд руб. каждый. Их распродали очень легко. На этой неделе были серьезные сомнения в том, что Минфин поступает разумно, размещая довольно объемные выпуски на таком нервном внешнем фоне. Однако и тут размещение удалось: доходность предлагаемых выпусков оказалась привлекательной. В плюс сыграла и отсрочка в ужесточении пакетов антироссийских санкций Штатами.

В прошлом квартале Минфину удалось занять у рынка вполовину меньше плана, в этом квартале пока динамика успешная. Но не факт, что два результативных подряд аукциона, каждый из которых гибко подстроен под внешнюю конъюнктуру, сделают следующие размещения такими же успешными.

Кроме того, сейчас рынок оценивает вероятность роста ключевой ставки. Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 14 декабря, оно же будет заключительным в этом году. Если регулятор сочтет внешние риски серьезными, а тенденцию увеличения инфляции ощутимой, то ключевая ставка сможет вырасти на 25 базисных пунктов, до 7,75% с текущих 7,50%. В данном случае для рубля это больше позитив, чем негатив.

Доллар США сегодня останется в коридоре 65,50-66,10 руб., вторая половина дня здесь обещает быть спокойной. Евро/рубль проторгуется в пределах 74,60-75,45.