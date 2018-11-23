Вчера американские площадки были закрыты в связи с празднованием в США Дня Благодарения, а сегодняшняя торговая сессия на американском рынке пройдет в усеченном формате (раннее закрытие).

Постепенно основное внимание инвесторов начинает акцентироваться на предстоящем в конце следующей неделе саммите G-20, главным событием которого обещает стать встреча лидеров США и Китая по вопросам торговых противоречий. На встрече с журналистами Д.Трамп вчера повторил идею того, что «Китай хочет заключить сделку». Сегодня министр иностранных дел Китая Ван Чао также отметил, что «надеется, что встреча Си с Трампом пройдет гладко, и стороны пойдут на встречу друг другу в решении торговых вопросов». Если по факту проведения саммита будет заключено хотя бы рамочное соглашение, и инвесторы поверят в отсутствие ужесточения пошлин с начала следующего года, аппетит к риску на рынках может значительно улучшиться.

Российский фондовый рынок вчера демонстрировал умеренно-позитивную динамику – индекс Мосбиржи прибавил около 0,5%. Цены на нефть пока остаются под давлением и не позволяют российскому рынку развить полноценное восстановление, но наш взгляд на текущий момент остается тем же – текущие уровни сравнительно привлекательны для формирования длинных спекулятивных позиций на горизонте в несколько месяцев. Учитывая конъюнктуру на сырьевых рынках и относительно стабильный валютный курс приоритет в текущих условиях отдаем внутренним секторам.