Уровень корсчетов в ЦБ сегодня достиг 2,25 трлн руб. Нынешний объем корсчетов, по нашим оценкам, лишь немного превышает среднее значение за месяц, которое банки должны поддерживать для выполнения нормативов обязательных резервов. При этом в начале месяца кредитные организации все-таки создали некоторый задел, так что в оставшееся до конца периода усреднения время им необходимо поддерживать средний уровень корсчетов примерно в диапазоне 1,85–1,9 трлн руб., то есть избыток ликвидности на корсчетах составляет сейчас 350–400 млрд руб. Этого запаса недостаточно для платежей по налогам, срок которых наступает в понедельник, мы оцениваем суммарную выплату по НДС, НДПИ и акцизам в 850 млрд руб. Таким образом, спрос на ликвидность сегодня и в понедельник останется высоким, банки могут активно наращивать объем фондирования от ЦБ и Казначейства, ставки, вероятно, также пойдут вверх.

Проблема неравномерного обеспечения ликвидностью лишь усиливается. Складывается впечатление, что у некоторых игроков есть значительный избыток ликвидности, данные этих банков как раз и влияют на объем корсчетов в целом по сектору. Одновременно часть банков испытывает дефицит ликвидности, причем у них уже практически исчерпаны возможности привлечения на межбанковском рынке, а также им не хватает ОФЗ для привлечения средств в рамках репо от Казначейства. Поэтому, даже несмотря на внешне достаточный уровень корсчетов, мы ждем в ближайшие дни значительного роста задолженности банков по кредитам под залог нерыночных активов.