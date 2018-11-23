Сегодня российские индексы открылись вниз и после кратковременного нисходящего импульса перешли к консолидации около минимумов сессии. Давление на наш рынок оказывает возобновление активного снижения нефти, вызванное опасениями по поводу возможной эскалации внешнеторгового противостояния.

После комментариев относительно выдвинутых Пекину требований со стороны США, касающихся условий заключения торгового перемирия, сделанных китайскими чиновниками, уменьшились шансы на успешное завершение внешнеторговых переговоров между США и Китаем на саммите G20. Данный негатив оказывает давление и на остальные рисковые активы, однако западные площадки после снижения на нашем открытии перешли к умеренному росту.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативным. Азиатские фондовые рынки в пятницу закрылись на отрицательной территории: китайский Shanghai Composite упал на 2,5%, корейский KOSPI снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,35%, торги в Японии не проводились из-за праздничного выходного.

Снижение вероятности достижения внешнеторгового компромисса между США и Китаем крайне негативно отразилось на азиатских фондовых площадках, данные настроения перекинулись на некоторые другие рынки.

На этом фоне индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 на открытии демонстрировал сдержанное снижение, но затем перешел к умеренному росту, прибавляя в данный момент 0,3%.

Американские фондовые рынки вчера были закрыты на праздничный выходной, а сегодня сессия в США продлится до 21:00 МСК. Фьючерсы на индекс S&P 500 завершили предыдущую сессию около нового месячного минимума, но сегодня торгуются на положительной территории, ускорив рост после нашего открытия и прибавляя сейчас 0,45%.

Нефтяные цены вчера закрылись около дневных минимумов с существенными потерями, а сегодня утром ускорили нисходящую динамику. В результате котировки Brent впервые с декабря прошлого года приблизились к отметке $61,5, после чего перешли к консолидации, теряя сейчас 0,8% вблизи уровня $62.

Возросшие риски эскалации внешнеторгового противостояния усиливают угрозу замедления глобального экономического роста, что способно нанести большой ущерб мировому спросу на нефть. Вместе с сохраняющимися опасениями по поводу возможного переизбытка глобального предложения нефти, все это оказывает значительное давление на нефтяные котировки.

Российский фондовый рынок, показав вчера уверенный рост вопреки внешнему негативу, сегодня уже не смог сопротивляться усилению нисходящей динамики нефти. На этом фоне российская валюта, продолжающая демонстрировать силу, способствует дальнейшему снижению рублевой стоимости барреля, в результате чего она вновь переписала семимесячный минимум.

Кроме негативных сигналов с внешних рынков, давление на российские активы оказывает фактор предстоящих выходных. Однако, если в ближайшие дни мы не услышим какой-либо негативной внешнеполитической риторики, ожидание предстоящей встречи лидеров России и США на саммите G20, проходящем 30 ноября – 1 декабря, может затмить остальные драйверы, способствуя росту нашего рынка.

Лидерами роста сегодня вновь стали акции Аэрофлота (+1,9%), продолжившие отыгрывать значительное снижение стоимости нефти в рублях, что позволит существенно сократить топливные расходы компании.

Также значительно лучше рынка в пятницу торгуются: Лента +0,9%; Polymetal +0,6%; Русал +0,4%; НЛМК +0,2%.

Аутсайдерами сегодня являются акции Распадской, падающие на 4%. Под существенным давлением находятся и бумаги другой угольной компании: Мечел ао —2,4%; Мечел ап —1,4%.

Из-за непрекращающегося снижения рублевой стоимости барреля продолжают выглядеть слабо некоторые представители нефтегазового сектора: Татнефть ао —1,5%; Лукойл —1%; Газпром —0,9%; Газпромнефть —0,8%. Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня торгуются: Энел Россия —1,6%; Полюс —1,4%; Яндекс —1,1%; Сбербанк —1%; Сбербанк-п —0,95%.