В минувшую пятницу российский фондовый рынок снижался, но говорить, что нисходящий тренд усилился, пока рано. Сейчас отчаянно смелые могут «запрыгнуть» в позиции и выкупить предыдущие продажи, но на текущий момент это выглядело бы слишком самонадеянно. Внешний фон остается тревожным, а без поддержки извне любой внутренний импульс будет неустойчивым.

Учитывая, что падение стоимости нефти в рублях значительно опережает динамику компаний нефтегазового сектора, не стоит удивляться их дальнейшему скольжению вниз. Расклад позиций здесь видится следующим: даже если отечественный рынок восстановится и будет консолидироваться в ближайшие дни, у нефтяников больше шансов снижаться, чем расти.

Основной вопрос сейчас — являются ли наблюдаемые в данный момент цены на нефть новой сырьевой реальностью, или все-таки найдутся желающие выкупить эти масштабнейшие продажи.

Для индекса МосБиржи основной торговой идеей пока остается «боковик» в пределах 2323-2379 пунктов. При этом линия сильной поддержки проходит по области 2300 пунктов, промежуточная поддержка стоит на 2315 пунктах. К ним рынок устремится, если внешний негатив и инстинкты самосохранения перевесят.