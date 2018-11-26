Неделя Дня благодарения в 2018-м стала худшей для мировых индексов с 1940-х. S&P 500 упал на 3,8%, до 2632,56, и очутился в зоне коррекции, в то время как DJIA уменьшился на 4,4% — до 24285,95.

Падение нефти Брент в начале недели к $63 после реакции США на Саудовскую Аравию и сомнения Уолл-стрит в сохранении формата ОПЕК+ сделали ТЭК лидером падения.

Отчётность о падении рентабельности Target (TGT) и Ross Stores (ROST), уменьшение корпоративного прогноза Lowe’s (LOW) и снижение дивидендов L Brands (LB) вывели сектор дискреционного потребления на 2-е место по ухудшению котировок.

Небольшой отскок в середине недели не сопровождался подорожанием нефти, падение которой возобновилось в пятницу до $58,4 за баррель. Вместе с ней на 0,87% и более упали сектора финансов, сырья и материалов, услуг связи.

К утру понедельника кажущаяся нестабильность на путях морской доставки нефти и нефтепродуктов из Восточной Европы временно увеличила котировки Брент до уровней свыше $60 за баррель.

Доходность трежерис к этому времени была уже 3,04-3,05% и цена золота около $1225. Судя по росту евро к доллару выше 1,135, желание рисковать усиливалось перед выступлениями главы ЕЦБ в понедельник и четверг и председателя ФРС в среду.

13-я встреча G20, включая КНР и США, состоится в Буэнос-Айресе, Аргентина, с 30 ноября по 1 декабря, но и помимо этого хватает важных событий.

На этой неделе инвесторы ждут итогов «Чёрной пятницы» и «Киберпонедельника». По данным Adobe Analytics, онлайн-продажи в «Чёрную пятницу» среди 80 из 100 крупнейших американских ритейлеров выросли на более чем +23% в год. Предварительная статистика RetailNext показывает падение в традиционном ритейле на 4-7% в год за эти два дня после снижения на 9% годом ранее. Холодная погода сосредоточила спрос в онлайне.

В течение недели отчёты salesforce.com (во вторник после закрытия, прогноз по EPS $0,50 и по выручке $3,37 млрд), Tiffany & Co (в среду, $0,78 и $1,05 млрд), PVH (в четверг, $3,15 и $2,53 млрд), а также Dollar Tree, HP, J. M. Smucker.

В четверг выходят протоколы ФРС, важные для банков. Биржа СМЕ оценивает шансы на повышение ставок в декабре в 74%.

По дивидендам от Disney (DIS) ждут повышения до $0,90 с $0,84, от McCormick (MKC) дo $0,56 с $0,52, от Raymond James (RJF) дo $0,35 с $0,30.

Космический корабль Insight приземлится на Марс в ночь с 26 на 27 ноября, что воздействует на курс Lockheed Martin (LMT).

Нью-Джерси определится с налогом на продажи марихуаны, что повлияет на криптоотрасль. Огайо планирует начать приём налогов в биткойнах.

В Лос-Анжелесе с 30 ноября по 9 декабря пройдёт автосалон с участием Visa и Amazon, посвящённый обсуждению интернета вещей, в Аризоне 29-30 ноября конференция Deutsche Bank по играм, досугу и ресторанам, во Флориде 28-29 ноября промышленный форум Credit Suisse.

В выходные в США ожидаются полные кинотеатры по случаю кинопроката «Ральфа», «Крида 2», сиквела «Фантастических зверей» и «Гринча: Похитителя Рождества», что повлияет на курс Disney, Comcast, AT&T, MGM.