Вчерашний морской инцидент и ввод военного положения на Украине заставляет задуматься о том, что в ближайшем будущем ждет финансово-экономическую сферу России. Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. И если жесткие санкции будут введены, а Банк России не вмешается в торги, то падение курса рубля к радости российского бюджета составит 10-15%. Ну и конечно, нужно помнить про украинский газовый транзит. Пока не завершены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вопрос не решен. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей. Российский рубль, акции, особенно «Газпрома», вероятно, сегодня будут под давлением негативной геополитики.