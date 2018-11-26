Американский рынок провел короткую сессию «черной пятницы» в области отрицательных значений, завершив торги на минимумах дня. S&P500 снизился на 0,66%. Наибольший удар принял на себя энергетический сектор на фоне падения цен на нефть на 7%. Крупные технологические компании также заметно просели. Защитные сектора закрылись в скромном плюсе. Индекс S&P 500, потеряв за неделю 3,8%, ушел в область коррекции.

Доллар вырос по отношению к большинству мировых валют. Евро вырос до уровня $1,1336 по отношению к американской валюте.

Мировые фондовые площадки открывают неделю на позитивной волне ожиданий стартующего в пятницу саммита G-20. Гонконгский Hang Seng набирает более 1,5%. Японский индекс Nikkei прибавляет почти 0,8%. Европейские биржи открылись в плюсе почти на 1% на фоне позитивных ожиданий исхода Brexit. Лидеры ЕС одобрили текущий план Терезы Мэй, что дает больше шансов на итоговое достижение договоренностей. Парламент Великобритании может принять решение до 25 декабря.

Доходность по казначейским облигациям США сегодня открыла торги в плюсе. Нефтяные котировки предпринимают попытки восстановления. Нефть марки Brent двигается к отметке $60 за баррель. Аппетит к риску возвращается после нескольких дней празднования Дня благодарения. Важной экономической статистики сегодня не ожидается. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 вырастет на 0,3% — до 2640 пунктов.

Техническая картина говорит о сохраняющемся давлении на рынок. S&P500 продолжает находиться в широком боковике с границами 2630-2815 п., и ключевым моментом для недопущения дальнейшего обвала будет восстановление вверх от нижней границы канала.