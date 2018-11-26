В минувшие выходные со стороны Украины была организована попытка очередной провокации. В этой связи Россия запросила созыва Совбеза ООН. В целом события последних лет свидетельствуют о том, что у России появился значительный опыт по нейтрализации различного рода инцидентов и разрешению конфликтов дипломатическими методами. Это дает основу надеяться на то, что и в этот раз провокаторы не сумеют достичь своих целей, а текущую напряженность удастся свести на нет.

Открытие торгов на Московской бирже состоялось в красной зоне по причине вышеописанных событий. Вместе с тем движения начала недели зачастую оказываются ложными. С учетом динамики прошедших недель ноября, шансы на положительное завершение месяца сохраняются. Примечательно, что в секторальном разрезе единственная отрасль, которая демонстрирует с начала года рост (нефть и газ), в текущем месяце показывает худшую динамику (-3,3% RUB, —3,99% USD), что логично связывать с негативной динамикой цен на нефть.

В то же время сразу 4 отраслевых индекса по итогам прошедших торгов ноября продемонстрировали положительные изменения как в рублевом, так и в долларовом эквивалентах (металлов и добычи, банков и финансов, химического производства и транспорта)! Сохранение этих тенденций может позволить реализоваться положительному сценарию на рынке даже в случае сохранения низких цен на «черное золото».

Российская валюта продемонстрировала ослабление против ключевых резервных валют заранее, еще до проявления негативной динамики последних двух месяцев на рынке нефти, поэтому в последние месяцы влияние рынка углеводородов на курс рубля оказалось ограниченным. Это дало повод замминистра финансов РФ Алексею Моисееву отметить: «… что никогда наша валюта не была столь структурной, сильной, как сейчас…»

В конце этой недели ожидается встреча президентов Путина и Трампа в рамках саммита «большой двадцатки». В преддверии этих событий стороны, вероятнее всего, будут стремиться усилить свои переговорные позиции, что отразится на росте волатильности финансовых рынков.