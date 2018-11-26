Короткая праздничная неделя не принесла позитива инвесторам, индекс S&P 500 обновил октябрьский минимум, упав до отметки в 2632 пункта. Последний раз он был так низко в мае этого года. Причины все те же: торговые войны и Apple. Акции Apple упали уже на 25% с октябрьских максимумов на фоне низкого спроса на последние модели iPhone. Мы уже писали, что проблема больше не в низком спросе, а в завышенных ожиданиях. Теперь, после такого сильного падения, акции Apple оценены относительно адекватно текущим реалиям, и мы не видим причин для продолжения обвала, хотя давление сохранится. Apple — компания с циклическим бизнесом, которая зависит от одного продукта (около 80% операционной прибыли приносят продажи iPhone), так что если что-то идет не так с основным продуктом, то акции остаются под давлением независимо от того, дорого они стоят или дешево. Хотим обратить внимание на то, что на фоне этих проблем индекс S&P 500 опустился до 15 EPS, чего с ним не было с начала 2016 года, а ниже 15 P/E американский рынок акций был оценен последний раз 4 года назад. Это ещё одно свидетельство того, что опасения по поводу переоцененности американского рынка акций беспочвенны.

Также мы хотели бы обратить внимание на ещё один примечательный момент: есть 2 сектора, которые находятся в плюсе с начала октября. Это «защитные» Utilities и Consumer Staples. С одной стороны, вроде бы понятно: защитные акции пользуются спросом, когда на рынках паника. Однако, с другой стороны, проблемы американского рынка акций (если они есть) должны примерно в той же степени отражаться и на защитных секторах. Однако этого не происходит. В частности, сектор Consumer Staple вырос на 1% с начала квартала, несмотря на то, что прогнозы по EPS по нему так же пошли ниже. Таким образом, одни и те же негативные тенденции воспринимаются или слишком сильно (технологический сектор) или полностью игнорируются (потребительские товары первой необходимости). По нашему мнению, это говорит о том, что рынок сейчас движется нерационально.

Рисунок 2. Динамика секторов IT, Consumer Staples, Utilities и Energy с начала года