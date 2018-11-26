На прошедших выходных пришёл целый ряд позитивных новостей, поэтому почти все в мире фондовые рынки начали новую неделю уверенно-оптимистично. Странам ЕС удалось окончательно согласовать и утвердить параметры “Брекзита”, правительство Италии тоже согласилось пойти на поводу у Еврокомиссии и частично снизить дефицит в проекте бюджета на следующий год, а в США по итогам “чёрной пятницы” ретейлеры отрапортовали о новых рекордных продажах, что свидетельствует о хорошем и стабильном состоянии домохозяйств.

На всех позитивных новостях сводный индекс азиатского региона в понедельник прибавил более 1%, при этом японский Nikkei вырос на 1.3%, биржевой индекс Гонконга прибавил почти 1.8%, а вот китайские индексы показали скромный прирост в пределах 0.5%. С открытием европейских площадок воодушевлённые инвесторы тоже принялись покупать акции. В первые часы торгов биржи Германии, Франции, Италии и Великобритании прибавили чуть более 1%. Но не стоит забывать о том, что почти все европейские индексы сегодня отжимаются от минимальных отметок года после довольно существенной коррекции, поэтому о начале хорошего роста пока точно говорить рано.

А вот на российском фондовом рынке, несмотря на внешний позитив, дела обстоят очень плохо и ростом пока не пахнет. Вновь мы наблюдаем бегство нерезидентов из всех российских активов от акций до облигаций. Рост геополитических рисков из-за вчерашнего конфликта в Керченском проливе привёл к обвалу российских биржевых индексов на 2-3% в первые часы торгов, но постепенно ситуация пытается стабилизироваться. Пока сложно говорить о предстоящей неделе, но очень похоже на то, что геополитика и провокации ещё неоднократно в ближайшие 1-2 месяца будут приводить к стрессам на российском рынке ценных бумаг.

После стабилизации ситуации рублёвый индекс Московской Биржи торгуется с потерями около 1%, отступая до 2320 пунктов, а валютный РТС теряет почти 2%, откатываясь до 1090 пунктов. Оба российских индекса приблизились к очень важным техническим уровням, пробой которых может привести к более сильной коррекции.

Под наибольшее давление продавцов сегодня традиционно попали акции Сбербанка и ВТБ, они резко просели почти на 2-3%, на аналогичную величину падали и бумаги Газпрома, в них тоже находится много нерезидентов. Зато целый ряд других компаний, особенно работающих на внутреннем рынке, где почти нет нерезидентов, сегодня показывают рост. Акции Магнита и X5 прибавляют почти 1%, на положительной территории уже торгуются почти все металлурги и компании из сектора электроэнергетики. Как ни странно, но вышли в плюс даже акции Роснефти.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

На рынке сырья наблюдается подъём котировок. Индекс промышленных металлов прибавляет в пределах 1%, драгоценные металлы укрепляются на порядка 0.5%, а цены на нефть после семинедельного обвала растут на 1.5-2%. Пока нет объективны фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет также обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро, 6 декабря.

Российский рубль в паре с долларом из-за геополитических рисков упал почти на 1.2% достигнув рубежа 67. С самого утра наблюдаются продажи на рынке ОФЗ, поэтому закономерно снижается и российская валюта. Причин для обвала рубля сейчас нет, но риски геополитики просчитать никто не может. Ключевая валютная пара на фоне стабилизации цен на рынке долга Италии растёт на 0.3%, торгуясь вблизи отметки 1.137, а сам индекс доллара DXY снижается на аналогичную величину до 96.7 пункта.

ПРОГНОЗ

До конца дня сохранится позитивный настрой на всех мировых фондовых рынках, а вот российские биржевые индексы не факт что сумеют выйти в плюс. Российский рублёвый индекс уже опустился ниже технического уровня 2350 пунктов и это плохой для инвесторов знак. Теперь, пробой отметки 2300 пунктов откроет дорогу коррекции до цели в районе 2200 пунктов.