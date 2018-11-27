Утром во вторник пара евро/доллар консолидируется в узком торговом диапазоне и стоит около 1,1337 после стрессового вечера понедельника. Слабая статистика из Германии вкупе с риторикой главы Европейского центрального банка Марио Драги сыграли против евровалюты. Видно, что евро как минимум неустойчив — любая мало-мальски яркая новость или макроэкономический отчет вынуждают инвесторов уклоняться от рисков.

Индекс настроений в деловых кругах Германии от IfO в ноябре упал хуже ожиданий, что и оставило евровалюту без защиты. Позже «супер Марио» охарактеризовал последние статданные по еврозоне как слабые, но отметил, что это может быть временным наблюдением.

Сегодня будет много интересной американской статистики, но проследить стоит конкретно за отчетом по индексу потребительского доверия в США от Conference Board. В ноябре индикатор мог снизиться до 136,2 пунктов с 137,9 пунктов ранее. Сейчас индикатор стоит на многолетнем пике, небольшое снижение не испортит общей картины, но вопрос в том, по-прежнему ли безгранично доверяют потребители происходящему в экономике.

И все-таки в евро/долларе ситуация смотрится неустойчивой, и любой перевес сил в сторону «медведей» способен увести основную валютную пару в область 1,1300.