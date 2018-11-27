Фондовые индексы США закрылись в плюсе. S&P500 вырос на 1,55% во главе с акциями ритейлеров на ожиданиях сильного роста продаж в "киберпонедельник". Позитивно также сказался отскок цен на нефть и рост на глобальных площадках. Все 11 секторов закрылись в плюсе.

Доллар вырос по отношению к большинству мировых валют. Евро снизился до уровня $1,1328 по отношению к американской валюте.

Мировые фондовые площадки не показывают однозначного направления движения на торгах сегодня утром. Китайские индексы находятся в небольшом минусе. Японский индекс Nikkei прибавляет почти 0,6%. Европейские биржи открылись в нуле. Инвесторы озадачены комментариями президента Трампа о сохраняющихся намерениях поднять тарифы до 25% в независимости от итогов переговоров с 2019 года. К тому же в случае отсутствия договоренностей президент США пообещал ввести дополнительные тарифы еще на $200 млрд китайского импорта. Подобные реплики можно рассматривать, как вербальную подготовку позиций для диалога, но аппетита к риску на фондовых площадках они не добавляют.

Доходность по казначейским облигациям США сегодня снижается до 3,05%. Нефтяные котировки возобновили снижение после вчерашнего отскока. Нефть марки Brent остается выше $60 за баррель. Все это свидетельствует о сдержанном настроении инвесторов. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 снизится на 0,3% до 2665 пунктов.

Из важной экономической статистики стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей США от Conference Board в ноябре. Ожидается снижение показателя на фоне резких колебаний на фондовых рынках. Тем не менее показатели остаются на высоком уровне, что способствует продолжению экономического роста.

Техническая картина говорит о продолжающемся формировании широкого бокового канала с границами 2630-2815 п. Индекс S&P500 имеет шансы отправиться к верхней границе этого канала, где также располагается 100-дневная скользящая средняя.