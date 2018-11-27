Быстрый рост объема выдач розничных кредитов в последнее время стал предметом внимания, тем не менее, опасения перегрева в этом сегменте пока выглядят преувеличенными. Во-первых, сильный рост розничного кредитования связан, в первую очередь, с ипотечным сегментом, на который приходится всего только 6% ВВП. Во-вторых, объем рынка неипотечных кредитов только недавно дорос до значений 2014 г., а соотношение неипотечного долга к средней зарплате составляет только 130%, что ниже уровня стран-аналогов и ниже 170%, зафиксированных в 2014 г. В-третьих, уровень розничных кредитов к депозитам – низкий (53%), чистая норма сбережений все еще превышает уровень 2014 г. в 7- 8%, и годовое обслуживание долга отнимает у населения не более чем 5% их годового потребления. Тем не менее, ожидания ухудшения роста доходов в связи с завершением электорального цикла требуют осторожности в оценке устойчивости кредитного роста. Оптимальным темпом роста розничного кредитного портфеля выглядит уровень 17% г/г, который будет как раз достаточен, чтобы позволить населению обслуживать существующий долг.
Рынок розничного кредитования: пока не перегрев, но риски растут
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