На мировых финансовых рынках сохраняется нейтральный настрой инвесторов, но причин для роста акций пока нет. В преддверии саммита G20 продолжают поступать противоречивые заявления со стороны Трампа в адрес Китая, которые уже просто приводят в замешательство всех участников рынка. Ещё в начале ноября президент США заявлял о готовящейся компромиссной сделке с Китаем, но сегодня ночью он опять стал угрожать новыми пошлинами для всего китайского экспорта, которые могут быть введены уже в декабре. С одной стороны, все уже давно привыкли к той манере, в которой Трамп ведёт переговоры со всеми странами, с другой – Китай не та страна, которая будет терпеть шантаж или прогнётся под все требования. Пока не столь обнадёживают такие высказывания в преддверии встречи лидеров Китая и США, которая состоится 1 декабря. Переговоры и так много раз заходили в тупик, а дополнительные угрозы и шантаж только усугубляют ситуацию. В любом случае, именно от этой встречи будет зависеть динамика на всех в мире фондовых рынках в первой половине декабря, причём самому Трампу, ввиду последнего обвала американских акций, позитивная встреча с Пекином тоже была бы на руку.

На фоне последних заявлений Вашингтона китайские биржевые индексы сегодня упали почти на 1%. Европейские пытались выйти в плюс, но пока дрейфуют на отрицательной территории, с потерями порядка 0.2%. Фьючерсы на основные биржевые индексы США тоже находятся на отрицательной территории, с потерями до 0.3%.

После вчерашних распродаж сегодня российский фондовый рынок выглядит стабильно. Постепенно улеглись геополитические страхи, связанные с Украиной, поэтому инвесторы аккуратно закрывают короткие позиции и покупают акции. Резкой критики в адрес России не последовало, следовательно, никаких новых санкций пока ждать не стоит.

Рублёвый индекс Московской Биржи прибавляет в пределах 0.4%, превышая 2320 пунктов, при этом валютный РТС растёт на 0.7%, до 1090 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят российские компании-экспортёры на фоне небольшого восстановления цен на сырьё. Акции Газпрома растут на 0.8%, карабкаясь выше 150 рублей, бумаги ГМК пробили рубеж 12000 рублей и растут на 1%, Роснефть, Новатэк и Русал растут на 1.6%. В лидерах роста бумаги Аэрофлота, они прибавляют более 3%.

На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы прибавляют около 0.2%, а вот цены на нефть после семинедельного обвала укрепляются на 1%.

Российский рубль в паре с долларом частично отыграл позиции и укрепился на 0.5%, до 66.8. На рынке ОФЗ также просматривается небольшой отскок, в пределах 0.4%. Ключевая валютная пара евро/доллар на фоне стабилизации цен на рынке долга Италии торгуется в районе 1.133, а сам индекс доллара DXY торгуется на отметке 96.7 пункта. До конца этой недели сильных движений на валютном рынке ждать не стоит.

До конца дня не ожидаем сильных движений на мировых финансовых рынках. Слишком много важных новостей должно поступить в выходные, поэтому инвесторы будут находиться в режиме паузы.