Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории на фоне комментариев экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу по грядущей встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20. Кудлоу заявил, что Трамп открыт для торговой сделки с Китаем.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,33%, закрывшись на отметке 2682,20 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,44%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла менее чем на один базисный пункт — до 3,06%.

Второй по значимости темой после торговых войн для инвесторов является монетарная политика ФРС США. С декабря 2015 года регулятор шесть раз повышал процентную ставку и в дальнейшем, из-за риска замедления экономики, Федрезерву будет все сложнее удерживать такой темп. Так, по мнению главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, рост экономики США замедлится в 2019 году, составив 2,5% по сравнению с 3,1% в 2018 году. Сегодня рынки будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, ожидая намеков на перспективы паузы в повышении процентных ставок.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,76%, закрывшись на отметке $61,02. Игроки отреагировали на публикацию данных от Американского института нефти, согласно которым за прошедшую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 3,45 миллиона баррелей, в то время как запасы бензина снизились на 2,6 миллиона баррелей.

Сегодня в 18.30 Мск рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,31%, закрывшись на отметке 2338,71 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2290 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2380 пунктов.

В настоящий момент локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 108500 и 107000. Сопротивления по-прежнему остаются на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

В понедельник поводом для ослабления курса российской валюты послужил ряд негативных факторов, одним из которых было двухнедельное снижение цен на нефть и новости из Керченского пролива, которые, по мнению игроков, обострили внешнеполитическую ситуацию и создали угрозу введения очередных ограничений со стороны стран Запада. Однако реакция наших европейских и заокеанских партнеров на конфликт между РФ и Украиной оказалась достаточно сдержанной, что уже во вторник в течении дня способствовало укреплению рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Однако по итогам торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,10, снизившись на 0,01% по отношению к американскому доллару.

Тем не менее, в сложившейся ситуации при условии отсутствия очередных сюжетных поворотов, касающихся санкционной тематики, в среднесрочной перспективе российская валюта может вернуться в диапазон 65-66 за одну американскую единицу.