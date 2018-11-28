Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. С приближением саммита G20 в Аргентине появляется все больше подробностей мероприятия. Для отечественных инвесторов важным будет вчерашнее интервью Трампа, в котором он сообщил, что, возможно, отменит встречу с Путиным из-за агрессии в Керченском проливе. Вместе с тем, страны Европейского союза прорабатывают санкции в отношении России, однако не будут торопиться с решением до выяснения всех подробностей. На фоне этого рубль стал более уязвим к доллару и сегодня рискует продолжить снижение к 67.50. Американская валюта дорожает ко всем ключевым оппонентам — индекс DXY вернулся к максимумам года в преддверии публикации протоколов FOMC.

Индексы США незначительно укреплялись, несмотря на снижение уверенности инвесторов в положительном итоге переговоров с Китаем. Частично разрядил обстановку экономический советник Белого Дома Кудлоу, сообщив, что в Аргентине торговое соглашение точно будет подписано с Мексикой и Канадой, а также выразив надежду на сделку с Пекином. Учитывая, что в декабре почти наверняка будут повышены действующие пошлины на товары объемом $200 млрд. с 10% до 25%, у Китая будет не самый благоприятный настрой на переговорах.

Котировки нефти стабилизируются выше 60 за баррель Brent на ожиданиях скорого анонса ограничения добычи со стороны ОПЕК. Мы придерживаемся мнения, что первые сигналы этого появятся также в ходе встречи «двадцатки», однако коррекция выглядит довольно хрупкой, поэтому при малейшем негативе трейдеры возобновят продажи сырья.

Минфин РФ сегодня попытается разместить облигации на 10 млрд. руб. со сроком погашения в 2020 и 2024 гг. Из-за усиления внешнего давления спрос будет не таким высоким, как на прошлой неделе, но так как дюрация этих бумаг относительно небольшая, аукционы должны пройти в позитивном ключе.

Отчет по итогам 9 мес. 2018 представил «Мечел». Компания воспользовалась ростом активности покупателей угля и металлов в азиатском регионе, увеличив выручку, однако чистая прибыль осталась на уровне прошлого года. У компании остается большой краткосрочный долг – только на выплаты по нему с января было потрачено 25 млрд. руб. при EBITDA 60 млрд. руб. Мечел потенциально может вновь порадовать очень щедрыми дивидендами по итогам года, но и риски остаются на высоком уровне.

Сегодня ожидаем отчет МСФО за 9 мес. 2018 от «Лукойла», совет директоров «Ростелекома» даст рекомендацию по дивидендам.