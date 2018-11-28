Мечел (MTLR RX – без рекомендации) опубликовал финансовую и операционную отчетность за 3 кв. 2018 г. и провел телефонную конференцию. Выручка сократилась на 3% квартал к кварталу до 80 млрд руб., EBITDA – на 17% до 19 млрд руб., а рентабельность по EBITDA снизилась на 4 п.п. до 24%. Во 3 кв. прибыль акционеров увеличилась в 3,5 раза до 6,3 млрд руб., при этом неденежный убыток от курсовых разниц составил 7 млрд руб., а неденежные финансовые доходы – 21 млрд руб.

На динамику показателей повлияли плановые ремонты и сложности с логистикой. Хотя относительно благоприятная ценовая конъюнктура оказала поддержку выручке, динамику финансовых показателей определило проведение плановых капитальных ремонтов, а также сложности с доставкой продукции в связи с дефицитом вагонного парка. Сложности с логистикой ограничили возможности компании по переработке и реализации угля, что привело к росту складских запасов до 1,8 млн т. Мечел планирует заключить долгосрочные контракты с ж/д операторами и ведет переговоры о покупке около 1 000 вагонов, кроме того компания ожидает пополнения собственного парка подвижного состава в связи с окончанием ремонтов. В 2018 г. компания планирует добычу угля на уровне 19,5–20 млн т, тогда как в следующем году возможно увеличение объемов добычи до 25 млн т за счет роста объемов вскрышных работ, проводимых в этом году.

Нейтрально для акций. Мечел рефинансировал предэкспортный синдицированный кредит на 1 млрд долл., при этом нереструктурированная часть долгового портфеля сократилась до 9%. Компания рассчитывает завершить реструктуризацию оставшейся части долга в 2019 г. Долговая нагрузка несколько снизилась, но по-прежнему остается на высоком уровне: показатель Чистый долг/12-месячная EBITDA составляет около 5. Результаты, на наш взгляд, нейтральны для котировок акций.