Вчера АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) опубликовала отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО, которая оказалась несколько лучше наших ожиданий. Так, выручка выросла на 14% (здесь и далее – год к году) до 205 млрд руб. (3,1 млрд долл.), превзойдя наши ожидания на 3%. Скорректированная OIBDA увеличилась на 30% до 73,6 млрд руб. (1,2 млрд долл.), что лучше нашего прогноза на 1% и в значительной степени обусловлено переходом к применению стандартов МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16. Без учета этого эффекта скорректированная OIBDA выросла на 11% до 62,9 млрд руб. (960 млн долл.). Рентабельность по скорректированной OIBDA при этом повысилась на 4,4 п.п. до 36,0% с учетом применения новых стандартов или снизилась на 0,7 п.п. до 30,8% без влияния этого фактора. Чистый убыток составил 27,8 млрд руб. (424 млн долл.) с учетом создания резерва МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) в связи с расследованием относительно деятельности компании в Узбекистане. Без учета влияния этого фактора скорректированная прибыль составила 1,5 млрд руб. (24 млн долл.).

Компания не будет выплачивать промежуточные дивиденды. Система объявила о том, что не будет выплачивать промежуточные дивиденды по итогам 9 мес. 2018 г. и направит средства на сокращение долга. На уровне корпоративного центра чистые финансовые обязательства Системы на конец квартала составляли 228 млрд руб. (3,5 млрд долл.). Консолидированный чистый долг (включая обязательства перед Росимуществом) составил 585 млрд руб. (8,9 млрд долл.), что эквивалентно 2,7 скорректированной OIBDA за предыдущие 12 мес., до учета применения стандартов МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16 (против 2,6 по итогам предыдущего квартала). Что касается операционной динамики, в сельскохозяйственном подразделении выручка выросла на 125% до 8,2 млрд руб. (126 млн долл.), в том числе за счет увеличения доходов от трейдинга, а OIBDA – на 13% до 1,9 млрд руб., или 30 млн долл. Выручка технологического дивизиона (РТИ Системы) сократилась на 18% до 7,6 млрд руб. (116 млн долл.), а OIBDA – на 29% до 1,0 млрд руб. (15 млн). Выручка Медси увеличилась на 57% до 4,5 млрд руб. (69 млн долл.), OIBDA – на 72% до 837 млн руб. (13 млн долл.).

За исключением технологического сегмента динамика в основных непубличных подразделениях выглядит хорошо. Результаты АФК «Система» за 3 кв. 2018 г. отражают хорошую динамику в большинстве бизнес-подразделений. Уровень долговой нагрузки компании в целом приемлемый, учитывая сильные денежные потоки ее основной операционной «дочки» – МТС. В то же время есть некоторый риск корректировки дивидендной политики МТС, принимая во внимание возможную выплату крупного штрафа, что может быть негативно для Системы. Наша рекомендация для акций Системы в настоящий момент пересматривается.