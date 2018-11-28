Фондовые индексы США закрылись во вторник в плюсе. S&P500 вырос на 0,33% после отрицательного старта на фоне заявлений Трампа о намерении повысить тарифы на китайские товары. Развороту способствовали слова советника президента о том, что встреча глав США и Китая в субботу является возможностью "перевернуть страницу" в торговой войне стран. При это сектора промышленности, энергетики и материалов остались в минусе.

Доллар вырос по отношению к большинству мировых валют. Евро снизился до уровня $1,1226 по отношению к американской валюте.

Мировые фондовые площадки растут на позитивных ожиданиях инвесторов относительно переговоров лидеров КНР и США. Японский индекс Nikkei и китайские Hang-Seng и CSI300 прибавляют больше 1%. Европейские биржи также открылись в слабом плюсе. Инвесторы оптимистично настроены на прогресс в отношениях двух крупнейших экономик мира, несмотря на сохраняющиеся сложности.

Доходность по казначейским облигациям США продолжает находиться около отметки в 3,05% без резких изменений. Нефтяные котировки торгуются в небольшом минусе. Нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Все это свидетельствует о сдержанном аппетите к риску. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 вырастет на 0,1% до 2685 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на вторую оценку ВВП США за третий квартал. Ожидается сохранение показателя на уроне в 3,5% с признаками замедления инвестиций. Тем не менее показатели остаются на высоком уровне, что говорит о сохраняющемся экономическом росте. К тому же сегодня ожидается выступление Джерома Пауэлла в Нью-Йорке. Глава ФРС сможет больше рассказать про перспективы монетарной политики в условиях турбулентности на рынке. Мягкие комментарии могут способствовать позитиву на рынке акций. При этом мы не ожидаем радикального изменения курса ФРС по плавному повышению ставок, но возможно будут озвучены условия для его приостановки.

Техническая картина говорит о продолжающемся формировании широкого бокового канала с границами 2630-2815 п. Индекс S&P500 сохраняет шансы отправиться в верхней границе этого канала, где также располагается 100-дневная скользящая средняя.

Из квартальных отчетов сегодня до открытия рынка свои результаты представят компании Anaplan и Tiffany.Tiffany ждет роста прибыли, Anaplan — снижения убытков.