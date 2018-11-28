Среди позитивных факторов для инвестиционной истории компании — принятая в 2017 году новая дивидендная политика, предполагающая более структурированный подход к определению размера дивидендов, значительный приток дивидендов от дочерних сетевых компаний, а также ряд регуляторных инициатив, включая возможность долгосрочных тарифных соглашений с региональными властями, ограничение неиспользованного резерва сетевой мощности.