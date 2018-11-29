Российский рынок лег в русло ралли, очень быстро отойдя из геополитической угрозы.

Основным драйвером рыночного роста накануне выступил «Газпром» на «разморозке» дивидендной программы. Никакой конкретики нет, просто разговоры о возможности рассмотрения увеличения выплат акционерам в условиях, благоприятных для эмитента. Такого бешеного подъема в акциях биржевого тяжеловеса мы не видели очень давно. Обычно столь резкое повышение в бумагах было коррекцией после провала к минимумам, как это случалось в ноябре 2017 и апреле 2018 года. Сейчас же бумага явно выходит из нисходящего торгового канала от 9 октября и вполне может вести за собой весь рынок даже ввиду слабой нефти.

Сырьевой фактор, в теории, может и снизить эффективность текущего импульса. Баррель Brent снова ушел под $60 из-за подтвержденных десятую неделю подряд запасов нефти. Утром сырье торгуется по $59,47 и корректируется вверх, техническая картина допускает вероятность скольжения в сторону $54,50-$55,00 при наличии условий.

Учитывая, что весь базовый рыночный рост основан сугубо на ряде корпоративных новостей, которые закрывают собой не слишком яркий внутренний фон, подъем индексов смотрится неустойчивым. Индекс МосБиржи может дотянуться до 2400 пунктов, если позитив продолжит искрить, но выше — вряд ли.

Сегодняшняя сессия для рублевого индикатора может пройти в границах 2365-2395 пунктов.