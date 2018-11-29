Рынки вчера получили сразу несколько поводов для оптимизма. Во-первых, появились новые признаки смягчения противостояния между Италией и ЕС по бюджету (правительство обсуждает снижение планового дефицита бюджета, возможно, до 2.0%). Доходность 10-летних итальянских бумаг упала на 4 бп до 3.26%, Bunds 10Y — 0.35% (+2 бп).

Во-вторых, уже вечером триггером для ралли на мировых рынках стало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Нью-Йорке, которое дало надежду на паузу в повышении ставок в 2019. Пауэлл характеризовал текущий уровень ставки как "лишь немного ниже" нейтрального, что разительно отличатся от его предыдущих комментариев, о том, что ставкам далеко до нейтрального уровня.

Комментарии Пауэлла способствовали ослаблению доллара на 0.6% к основным валютам. Валюты EM и долларовые облигации, которые еще торговались во время выступления Пауэлла, заметно выросли, например, Brazil 2028 YTM —13 бп (5.44%), PEMEX 2028 —15 бп (7.49%), ARGENT 2028 —13 бп (10.06%).

В выборочных суверенных выпусках с рейтингом B в течение дня сохранялись продажи, например, BELRUS 2027 YTM +18 бп (7.50%), MONGOL 2024 +17 бп (7.46%). Суверенные облигации Казахстана также немного подешевели, доходности выросли примерно на 7 бп.

Доходности российских суверенных облигаций упали на 2 бп, недавно размещенный выпуск RUSSIA 2.875% 2025 в евро закрылся чуть выше цены размещения.

В сегменте ОФЗ Минфин разместил весь объем на обоих аукционах, по 5 млрд руб. каждый. Доходности ОФЗ упали на 2-4 бп, 26207 YTM — 8.82% (-3 бп).



