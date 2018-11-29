Ожидания паузы в повышении ставок увеличили S&P 500 на +2,3% — до 2743,79 и Dow 30 на +2,5% — до 25366,43. Увеличение ожиданий инфляции в США повышало золото до $1225,5 и пару евро/доллар к 1,139, спуская доходность UST к 3,01%. Нефть Брент падала ниже $59 после данных минэнерго США о росте запасов 10-ю неделю подряд. 4 сектора среагировали на сигнал ФРС лучше рынка: IT, медицина, дискреционное потребление, промышленность.

Сектор IT вышел в лидеры роста, +3,4% в день, по итогам 4 важных факторов: «Киберпонедельника», запуска нового сервиса Amazon (AMZN) для анализа истории болезни в целях выбора лечения, отчёта Salesforce.Com (CRM), повысившей прогноз по выручке на 2020 год, а также ожиданий переговоров США и КНР на уровне глав государств в субботу за обедом по итогам встречи G20 в Аргентине.

Зима будет холодной (например, в День благодарения в Бостоне было —4 градуса по Цельсию), телесезон в разгаре. Вместе со стартом проката мультфильмов и сериалов это повышает доходы ТВ от рекламы и курсы акций, например, Netflix (NFLX) и Disney (DIS), а также CBS (CBS), которая во вторник сообщила о появлении в сетке 2 бессценарных шоу. «Лучшие в мире» с Дрю Бэрримор — сражение за право называться лучшими по оценке 50 независимых экспертов в США. «На дистанции к миллиону долларов» — спортсмены борются за эту сумму денег, подвергая себя физическим и эмоциональным испытаниям. В сетке останутся ещё шоу «Уцелевший» и «Знаменитый большой брат», затем вернётся и «Прекрасная гонка».

Tiffany & Co (TIF) и JMSmucker (SJM) падали после негативной отчётности.

ФРС отметила нахождение ставки чуть ниже «нейтрального» уровня, резко увеличив вероятность паузы после повышения 19 декабря 2018 года ставок до 2,25%-2,50%, шансы на которое оцениваются в 83%. Выше 50% они также на ещё одно повышение, до 2,50%-2,75%, но ждать придётся 19 июня 2019 года. Возможность роста до 2,75%-3,00% к концу заседания 11 декабря 2019 года, учтённая Чикагской биржей во фьючерсах на ставку, оцениваются в лишь 30,4%. Таким образом, CME видит всего одно ужесточение ДКП в 2019-м, если не считать постепенного сворачивания баланса.

Вчерашние данные по дефлятору ВВП показали +1,7% вместо ожидавшихся +1,4%. Сегодня выйдет статистика по потреблению (прогноз базовой инфляции +0,2% в месяц) и протоколы Федрезерва.

Прорывы в медицине Pfizer и Merck были бы немыслимы без сравнительно мягкой денежно-кредитной политики. Компаниям высоких технологий, в том числе Microsoft, Apple, Visa, Adobe, сравнительно низкие ставки выгодны для поддержания спроса среди потребителей и клиентов с крупными бюджетами на IT и рекламу. Закредитованные американские ритейлеры, включая Macy’s, и промышленность, в том числе Boeing и Caterpillar, испытают временное облегчение от шансов на паузу в ужесточении ДКП. Ожидания компромиссов между США и Китаем 1 декабря, между республиканцами и демократами в январе и планы сильно расширить число подписчиков облачных сервисов позже в будущем способствуют росту акций главных зон мировой экспансии.