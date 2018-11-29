Годовая инфляция достигла 3,9%. С начала ноября цены выросли на 0,5%. Недельные данные по инфляции указывают на продолжающееся ускорение роста цен. Так, с начала ноября инфляция составила 0,5%, а в прошлом году инфляция в ноябре была равна всего 0,2%. Ускорение же годовой инфляции теоретически ставит под угрозу прогноз ЦБ на этот год, на что потенциально регулятор может ответить дальнейшим ужесточением риторики. Также по оценке ЦБ, инфляционные ожидания продолжают усиливаться, достигнув 9,8% против 9,3% в октябре, что тоже может стать аргументом в пользу ужесточения денежно- кредитной политики. Все это практически не оставляет сомнений, что Центробанк повысит ставку на ближайшем заседании, вопрос сейчас скорее состоит в том, будет ли в следующем году дальнейшее повышение и каким может быть локальный максимум ключевой ставки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина вчера подтвердила, что регулятор может возобновить интервенции на валютном рынке уже в середине января, это будут текущие конверсионные операции в рамках бюджетного правила. Компенсационные интервенции начнутся позже, будут проведены плавно и могут растянуться вплоть до 2021 г. Возобновление интервенций приведет к значительному вливанию ликвидности в банковскую систему, также увеличится давление на рубль в сторону ослабления. Таким образом, возобновление интервенций потребует более жесткой монетарной политики, чем в условиях, когда интервенции не проводятся, причем инструмент процентных ставок – далеко не единственный в арсенале ЦБ, регулятор может активнее стерилизовать избыточную ликвидность, ужесточить доступ к фондированию, повысить обязательные резервные требования. Даже сейчас, когда навес избыточной ликвидности сохраняется, Центробанку удается не допускать существенного отклонения ставок на межбанковском рынке вниз от уровня ключевой ставки, к повышению же ставок МБК регулятор остается терпимым.