ЛУКОЙЛ опубликовал результаты за 3К18, которые оказались ожидаемо сильными по сравнению с предыдущим кварталом и совпали с нашими и консенсус-оценками. Выручка составила 2 306 млрд руб. (+4% против АТОНа, +5% против консенсуса) за счет благоприятной макроэкономической конъюнктуры, роста добычи, распродажи запасов и роста объемов трейдинга нефтью. EBITDA (+1% против АТОНа, +2% против консенсуса) достигла 322 млрд руб., а чистая прибыль — 184 млрд руб. (+2% против АТОНа, в рамках консенсуса). FCF в 3К18 оказался очень высоким на уровне 160 млрд руб., несмотря на рост капзатрат на 5% (111 млрд руб.),в результате чего FCF за 9M18 достиг 343 млрд руб. и фактически вырос почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2017.

Мы считаем результаты умеренно ПОЗИТИВНЫМИ для акций ЛУКОЙЛа и сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Компания по-прежнему является одним из наших фаворитов в российском нефтегазовом секторе. Мы ждем телеконференции компании завтра в 16:00 по московскому времени, во время которой мы ожидаем услышать: 1). обновленную информацию по ключевым проектам компании, в основном, в сегменте добычи; 2). комментарии по недавно объявленным планам увеличить инвестиции в Западную Курну-2 в Ираке; 3). прогноз по росту добычи и капзатратам на 2019; 4). новую информацию по продолжающейся программе выкупа акций 5). прогноз по объемам переработки в 2019 на фоне начала большого налогового маневра.



